Samsunspor Kaptanı Osman Çelik: \'Üst sıralara doğru tırmanışımız devam edecek\'

Samsunspor'un 32 yaşındaki kaptanı Osman Çelik, "Önümüzdeki fikstürde başka bir maç vardı ama o ileri bir tarihe ertelendi. Şimdi içeride Konyaspor ile oynayacağız. Buradan da 3 puanı alıp üst sıralara doğru tırmanışımız son sürat devam edecek" dedi.

Samsunspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında, 21 Aralık Perşembe günü kendi evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdüren Samsunspor'da sakatlıklarından dolayı tedavileri süren Laura, Zeki Yavru, Benasser, Kingsley ve Nanu idmanda yer almadı. Dimata ise takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli orta saha Osman Çelik, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samsunspor taraftarının kendilerine olan desteğinin devam edeceğini söyleyen Osman Çelik, "Liglerle ilgili ufak bir ara oldu. Talihsiz bir olay yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Futbol sahalarında görmek istemediğimiz olaylardan biri. Ama bizim için fark etmiyor. Bir ritim yakaladık. İçeride Konyaspor ile oynuyoruz. Şuan puan cetveline baktığımızda rakibimiz gibi gözüküyor ama Samsunspor'un bulunduğu durum onlara rakip olacak seviyede değil. Bizim daha üstleri hak ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bu maçta da çıkışımızı devam ettirip, 3 puanı alıp üsr sıralara doğru tırmanışımızı devam ettireceğiz. Taraftarımız iç sahada olsun deplasmanda olsun bizi hiç yalnız bırakmıyor. Bizim en büyük gücümüz onlar. Onlar olmadan hiçbir şeyi başaramayız. Onların destekleri sayesinde de biz düştüğümüz yerden tekrar ayağa kalktık. Sezona biraz kötü başlamıştık. Onların desteği sayesinde tekrar toparlanıp ileriye doğru sıçrama kaydettik. Maçın saati ile ilgili onların da bir sıkıntısı vardı. Bununla ilgili kulübümüz müracaat yaptı ama olumsuz yanıt geldi. Samsunspor taraftarı için saat, yer, zaman fark etmez. Yine stadı doldurup bize destek vereceklerinden eminiz. Biz de onlara 3 puan hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAKIM İÇİNDE GÜZEL BİR BİRLİKTELİK VAR"

Teknik direktör Markus Gisdol ile iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Çelik, "Oynadığımız sistem bizi geçen sene şampiyon yapmıştı. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Markus Hoca geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladık. Takım enerji, fiziksel ve dinamizm olarak da farklı bir seviyeye geldi. Gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmaların karşılığını da puan olarak alıyoruz. Bu serimiz devam edecek. Önümüzdeki fikstürde başka bir maç vardı ama o ileri bir tarihe ertelendi. Şimdi içeride Konyaspor ile oynayacağız. Buradan da 3 puanı alıp üst sıralara doğru tırmanışımız son sürat devam edecek. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımız. Uzun yıllar sonra ilk defa çıkmış bir takımdık. Yeni oluşan bir kadro var. İnsanların burada birbirini tanıma süreci biraz sancılı geçti ama şu anda bir aile ortamını yakaladık diyebilirim. Hafta içi de burada ailelerimizle birlikte bir etkinlik yaptık. Birlikte yemekte buluştuk. Hem saha içinde hem saha dışında güzel bir birliktelik var. Bu da oynadığımız futbola ve sonuçlara yansıyor. Samsunspor Kulübü'nün, camiasının ve şehrin de bir bütün halinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bizi daha yukarılara taşıyacak" diyerek sözlerini tamamladı.