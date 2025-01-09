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Samsunspor Kayseri Maçına Hazır

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Samsunspor'un futbolcuları Yunus Emre ve Soner Gönül, Kayserispor maçı için iddialı açıklamalar yaptı.

09.01.2025 18:14
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- Samsunspor'da Yunus Emre ve Soner Gönül'den iddialı açıklamalar

Soner Gönül: " Kayseri'ye puan ya da puanlar almak için gideceğiz"

Yunus Emre: "Kayserispor maçını kazanmak istiyoruz"

SAMSUN - Samsunspor'un başarılı futbolcuları Yunus Emre Çift ve Soner Gönül, Kayserispor maçından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söylediler.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürüyor. İlk 15 dakikası basına açık şekilde gerçekleşen idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdiler. Kırmızı-beyazlı futbolcular Soner Gönül ve Yunus Emre Çift, antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Soner Gönül: "Kayseri'ye puan ya da puanlar almak için gideceğiz"

Trabzonspor karşılaşma ile birlikte 100. kez Samsunspor formasına giyen deneyimli sol bek Soner Gönül, "Bu büyük arma, bu büyük taraftarın önünde 100. maçımı oynadığım için çok mutlu ve gururluyum. Bir de Trabzonspor maçına denk gelmesi daha büyük bir önem atfetti. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Her zaman hazır bir şekilde hocamızın forma şansını vermesini bekliyorum. Trabzon maçında galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. 3 puan aldık. Seyircimiz, taraftarımız, camiamız herkese armağan olsun. Çok mutluyuz. Biz her maça ayrı hazırlanıyoruz. Kayserispor maçına da puanlar veya puan almak için gideceğiz. Elimizden geleni en iyisini yapıp, inşallah puan veya puanlar alarak şehrimize geri döneceğiz" dedi.

Yunus Emre: "Kayserispor maçını kazanmak istiyoruz"

Bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında süre alan 21 yaşındaki futbolcu Yunus Emre Çift, "Trabzonspor maçı, benim bu sezon ilk maçımdı. İyi hazırlandım. Benim için kötü geçen bir zamandan sonra güzel bir maç oldu. Karadeniz derbisiydi ve bu maçı kazanmamız gerektiğinin farkındaydık. Herkes farkındaydı, hocamız da farkındaydı. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde Kayserispor maçı var. Onun için de aynı konsantrasyonda mücadele edeceğiz. Bazen büyük maçlardan sonra oynamak zor olabiliyor. Ama biz aynı konsantrasyonda gidip Kayserispor maçını kazanmak istiyoruz. Futbol, bazen en iyi zamanınız oluyor, bazen düşüşte olduğumuz zamanlar oluyor. Futbolda bu ne ilk ne de son olacak. Yine bazen kötü günler olacak, bazen çok iyi günler olacağını düşünüyorum. Önemli olan olgun bir futbolcu olup, bu süreçte psikolojik anlamda sağlam kalmak ve çalışmaya devam etmek, pes etmemek. Ben bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Samsunspor formasını giydiğim sürece inşallah taraftarlarımızı, sevdiklerimizi mutlu edebileceğimiz bir süreç geçiririm" diye konuştu.

Antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan Ait Benasser yer almazken, taktik çalışmada takıma katıldı.

Ayrıca affedilen ve kadroya dahil edilen Olivier Ntcham, Flavien Tait, Gaetan Laura ve Nany Dimata da takımla birlikte çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor Kayseri Maçına Hazır - Son Dakika

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