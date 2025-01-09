Samsunspor, Kayserispor Deplasmanında Puan Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Samsunspor, Kayserispor Deplasmanında Puan Hedefliyor

Samsunspor, Kayserispor Deplasmanında Puan Hedefliyor

Samsunspor'un futbolcuları Soner Gönül ve Yunus Emre Çift, Kayserispor ile oynayacakları maç öncesinde puan ya da puanlar almak için hazırlandıklarını belirtti.

09.01.2025 19:09  Güncelleme: 19:15
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SAMSUNSPOR'un başarılı oyuncuları Soner Gönül ve Yunus Emre Çift, Kayserispor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 19'ncu haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Samsunspor, hazırlıklarını teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı. Antrenman öncesi Kırmızı-beyazlı futbolculardan Soner Gönül ve Yunus Emre Çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SONER GÖNÜL: HER ZAMAN HAZIR BİR ŞEKİLDE HOCAMIZIN FORMA ŞANSINI VERMESİNİ BEKLİYORUM

18'inci haftada oynanan Trabzonspor maçı ile 100'üncü maçına çıktığını belirten Soner Gönül, "Yüzüncü maçımın Trabzonspor maçına gelmesi daha büyük bir önem arz ediyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, her zaman hazır bir şekilde hocamızın forma şansı vermesini bekliyorum. Galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. 3 puanı aldık. Seyircimiz, taraftarımız, camiamız herkese armağan olsun. Çok mutluyuz. Kayserispor maçına da puan ya da puanlar almak için gideceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, puan ya da puanlar alıp Samsun'a dönmek istiyoruz" dedi.

YUNUS EMRE ÇİFTKAYSERİ MAÇINI DA KAZANMAK İSTİYORUZ'

Trabzonspor karşısında bu sezonun ilk maçına çıktığını dile getiren Yunus Emre Çift ise, "Benim için kötü geçen bir zamandan sonra güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde Kayserispor maçı var. Onun için de aynı konsantrasyonda hazırlanıyoruz. Bazen büyük maçlardan sonra maç oynamak zor olabiliyor ama biz aynı konsantrasyonda oynayıp Kayseri maçını da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Kayserispor Deplasmanında Puan Hedefliyor - Son Dakika

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