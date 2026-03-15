Samsunspor, Kayserispor'u 2-1 Yendi

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel
Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Zeki Yavru (Dk. 73 Joe Mendes), Borevkovic, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 4 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 73 Coulibaly), Holse, Yalçın Kayan (Dk. 73 Emre Kılınç), Moundilmadji
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Semih Güler, Brenet, Furkan Soyalp, Benes (Dk. 77 Görkem Sağlam), Cardoso, Makarov (Dk. 46 Chalov), Talha Sarıarslan (Dk. 46 Joao Mendes), Onugkha (Dk. 64 Tuci)
Goller: Dk. 31 Makoumbou, Dk. 90+3 Tomasson (Samsunspor), Dk. 46 Borevkovic (Kendi kalesine) (Zecorner Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 74 Tomasson (Samsunspor)
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor 2-1 yendi.
46. dakikada Zecorner Kayserispor 1-1 eşitliği sağladı. Chalov'ın sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat çeldiği top Borevkovic'in ayağına çarparak ağlara gitti: 1-1
49. dakikada Chalov'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda, top yan direğe çarparak auta gitti.
53. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahasından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topa sahip oldu.
55. dakikada Makoumbou'nun pasında Moundilmadji altıpas içinde topa dokundu, kaleci Bilal Bayazıt iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+3 dakikada Samsunspor, 2-1 öne geçti. Joao Mendes'in pasında ceza sahası içinde Tomasson düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1
