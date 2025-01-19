Samsunspor Kazasının 36. Yılı - Son Dakika
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Spor

Samsunspor Kazasının 36. Yılı

Çiğdem Karaaslan, 1989'daki Samsunspor trafik kazasını anarak bağlılık ve rahmet mesajı yayımladı.

19.01.2025 15:18
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor kafilesinin Malatyaspor deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazasının 36. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında 36 yıl önce yaşanan trafik kazasının acısını bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

Kazanın Türk futbol tarihinin en acı günlerinden biri olarak hafızalara kazındığına işaret eden Karaaslan, "O gün yitirdiğimiz Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ı rahmetle ve duayla anıyorum. Elim kazada yaralanan sporcularımıza ve ailelerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, o günkü kazada yaralanan ve 2021 yılında ebediyete uğurladığımız efsane futbolcumuz Emin Kar'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Samsunspor'un 60 yıllık tarihi boyunca başarılarıyla ile şehri gururlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk futboluna çok değerli isimler kazandıran Samsunspor'umuz bugün de kulüp yöneticilerinin, teknik ekibin ve sporcuların sarsılmaz inancı ve gayretleriyle başarılarına yenilerini eklemek üzere mücadelesini sürdürmektedir. Büyük Samsunspor taraftarının güçlü desteğiyle Süper Lig'de mücadelesini başarıyla sürdüren, her müsabaka sonunda taraftarını ve şehrimizi sevindiren takımımıza başarılar diliyorum. Samsunspor'umuzun kırmızı beyaz renklerine siyahı kattığı o elim kazanın 36. yıl dönümünde, ebediyete irtihal eden sporcularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve Samsunspor camiasına başsağlığı temennilerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor Kazasının 36. Yılı - Son Dakika

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