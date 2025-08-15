Samsunspor Kocaeli\'ye Gitti

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin oynanacağı Kocaeli'ye gitti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, mücadelenin yapılacağı Kocaeli'ye hareket etti. Teknik heyet ve futbolcular, bugün öğle saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nden yola çıkarak önce Çarşamba Havalimanı'na, ardından da hava yolu ile İstanbul'a gitti. Buradan da karayolu ile Kocaeli'ye geçen kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı. Karadeniz temsilcisini tesislerden kulüp çalışanları uğurladı. - SAMSUN