Samsunspor Kocaelispor Maçına Odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Samsunspor Kocaelispor Maçına Odaklandı

Samsunspor Kocaelispor Maçına Odaklandı
14.08.2025 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Thomas Reis, Kocaelispor maçından galip gelmek istediklerini belirtti ve yeni transferlere değindi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de hafta sonu oynayacakları Kocaelispor maçından istedikleri sonucu alıp, Avrupa maçına öyle çıkmak istediklerini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Cumartesi günü oynanacak Kocaelispor maçı hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor. Teknik Direktör Thomas Reis, maç öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Reis, hem Kocaelispor hem de Avrupa maçı öncesi takımın son durumunu değerlendirdi.

"Kocaelispor maçından istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz"

Şu anki odak noktalarının Kocaelispor maçı olduğunu ifade eden Thomas Reis, "Bu hafta Kocaelispor'a karşı oynayacağız. Fiziksel anlamda çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ki zaten bunu da Trabzonspor'a karşı oynamış oldukları karşılaşmada göstermişlerdi. Kocaelispor güçlü bir takım. Özellikle fiziksel anlamda güçlü bir takım. İkinci topları kazanma anlamında da etkili bir takım. Biz de buna göre hazırlıklarımızı tamamladık. Umarım güzel bir performans gösterir ve istediğimiz sonucu alırız diye düşünüyorum" dedi.

"İlerleyen günlerde 1-2 transferimizi ilk 11'de görebiliriz"

Yeni transferlerin Kocaelispor maçından sonra kadroya girebileceğini dile getiren Thomas Reis, "Bu hafta oynayacağımız karşılaşmaya aynı kadroyla çıkacağız. Sonrasında ne olacak ona bakacağız. Gerek başkanımızla gerek futbol direktörümüzle zaten düzenli bir şekilde görüşmelerimizi yapıyoruz. Ama bir hoca olarak bence bu benim görevim değil. Transferlerle alakalı açıklama yapmak. Zaten bunu futbol direktörümüz, yeri geldiğinde de başkanımız Yüksel Yıldırım zaten yapıyor. Biz ise önümüzde oynayacağımız, bu hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor karşılaşmasına odaklanmış durumdayız. Bu maçtan sonra bakacağız yeni transferler geldikten sonra neler yapabiliriz diye. Onların adaptasyonu anlamında, onların takıma entegre olması anlamında neler yapabiliriz bakacağız. Sonuç olarak yeni transferlerin de olabildiğince çok hızlı bir şekilde o adaptasyon sürecini tamamlamaları lazım. Sonuçta buradaki futbol, buradaki kültüre odaklanmaları, adaptasyon sürecini tamamlamaları kolay olmayacaktır ama biz de onlara yardımcı olmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şimdiye kadar bize katılmış olan yeni arkadaşlarımız oldu. Onların adaptasyon süreci gayet de güzel gidiyor. İlerleyen günlerde zaten bu yaptığımız yeni transferlerden bir ya da iki tane oyuncumuzu ilk 11'de görebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

İlk hafta güzel bir performans gösterdiklerinin altını çizen Reis, "Güzel bir ilk maç oynadık. Her şeyi kusursuz yapmadık ama kat edilen mesafeye baktığımızda 114 kilometreden fazla bir mesafe kat etmişiz takım olarak. Bu da bizim oynama şeklimiz için çok iyi bir veri diyebilirim. Zaten bu veriler bizim oynama şeklimize yardımcı olacaktır. Onun dışında forma rekabeti ile alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. Elbette ki halihazırda zaten var ve yeni transferlerin gelmesiyle birlikte de bu rekabetin kızışacağı düşüncesindeyim. Bu rekabet olursa ben bir hoca olarak da her hafta ilk 11'i oluşturmakta zorluk çekeceğimi düşünüyorum. Bu da bizim adımıza güzel bir çalışma olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Play-offtaki iki muhtemel rakibimiz de güçlü ekip"

UEFA Avrupa Ligi play-off maçındaki muhtemel rakiplerden Shaktar Donetsk ve Panathinaikos'un ikisinin de güçlü olduğunu vurgulayan Reis, "Play-offla alakalı konuşmak zor. Belki bu sizin için çok çok önemli bir konu olabilir ama benim için ondan önce gelen, daha önemli olan bir konu varsa o da bu hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor karşılaşması. Elbette bugün play-offtaki rakibimizin kim olduğunu öğreneceğiz. İki rakibimiz de güçlü rakipler. Ama onlardan birisiyle oynayacağız play-offta. Ama kesinlikle onlar hakkında konuşmanın doğru bir şey olduğu düşüncesinde değilim. Özellikle oyuncuların aklında böyle bir şey olması durumunda hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor karşılaşmasında iyi bir sonuç almakta zorlanabiliriz. Bu sebepten dolayı Play-offla alakalı konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Samsunspor, Politika, Futbol, samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Kocaelispor Maçına Odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki

14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
14:25
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
22:19
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
22:07
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı
TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
21:30
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
21:17
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 15:43:11. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunspor Kocaelispor Maçına Odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.