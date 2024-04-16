Samsunspor, lider Galatasaray dışında tüm takımlardan puan aldı

Samsunspor, bu sezon Süper Lig'de en az iki kez karşılaştığı 13 takım arasından sadece lider Galatasaray'dan puan alamadı.
Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra mücadele veren Samsunspor, ligin ilk 7 haftasından sonra yaptığı hoca değişikliği ile formda bir görüntü sergilemeye başladı. Şimdiye kadar ligdeki 19 takımdan 13'ü ile hem içeride hem de dışarıda karşılaşan Karadeniz temsilcisi, lider Galatasaray hariç tüm takımlardan en az 1 puan alma başarısı gösterdi. Samsunspor'un oynadığı 2 maçı da kaybettiği tek takım ise Galatasaray olarak dikkat çekti.
Samsunspor, bu sezon iki kez karşılaştığı rakiplerinden Sivasspor'dan 4, Fenerbahçe'den 1, Kayserispor'dan 3, Antalyaspor'dan 3, Gaziantep FK'dan 1, Çaykur Rizespor'dan 3, Başakşehir'den 1, MKE Ankaragücü'den 3, Hatayspor'dan 3, İstanbulspor'dan 4, Pendikspor'dan 1 ve Beşiktaş'tan da 1 puan aldı.
Kırmızı-beyazlılar ilk yarıda deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 4-2 kaybederken, ikinci devredeki müsabakadan da 2-0 mağlup ayrılmıştı.
Kalan 6 haftada Adana Demirspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Samsun temsilcisi, bu takımların 4'ünden de ilk devrede puan almıştı. İlk yarıda oynadığı mücadelelerden sadece Trabzonspor ve Alanyaspor'dan puan kazanamayan Samsunpspor, ağırlayacağı rakiplerinden en az 1 puan alabilirse ligdeki 19 takımın 18'inden puan elde ederek sezonu kapatmış olacak. - SAMSUN
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