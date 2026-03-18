Samsunspor Rayo Vallecano ile Hazır

18.03.2026 19:56
Samsunspor, Rayo Vallecano ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın 23:00'te.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Madrid Vallecas Stadı'nda teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde futbolcular yaklaşık 1 saat çalıştı.

İdmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapan oyuncular, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham, Bedirhan Çetin ile statü gereği kadroda bulunmayan Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan katılmadı.

Madrid Vallecas Stadı'nda oynanacak Rayo Vallecano-Samsunspor karşılaşması, yarın saat 23.00'ta başlayacak.

Kaynak: AA

21:04
ABD Merkez Bankası, faizi 3.50-3.75 seviyesinde sabit bıraktı.
20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
19:39
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
