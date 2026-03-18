Samsunspor, Rayo Vallecano ile Rövanşta
Samsunspor, Rayo Vallecano ile Rövanşta

Samsunspor, Rayo Vallecano ile Rövanşta
18.03.2026 11:43
18.03.2026 11:43
Samsunspor, Rayo Vallecano ile Avrupa'daki 22. maçına çıkıyor; çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak.

Kırmızı-beyazlı takım, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano ile Madrid Vallecas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, çeyrek finale kalabilmek için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Sezonun 12. Avrupa kupası maçı

Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezon 12. müsabakasını Rayo Vallecano karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.

Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 play-off etabındaki rakibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık sonuçlarla yenerek eledi.

Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Rayo Vallecano'ya sahasında 3-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, rövanş karşılaşmasına tur atlamak umudu ile çıkacak.

Mouandilmadji Konferans Ligi'nde gol krallığında ilk sırada bulunuyor

Samsunsporlu Marius Mouandilmadji, Konferans Ligi'nde gol krallığında 9 maçta 8 kez fileleri havalandırarak zirvede yer alıyor.

Mouandilmadji'yi 6 golle Lech Poznan'dan Mikael Ishak ile 5'er gollü diğer oyuncular Sven Mijnans, Nardin Mulahusejnovic ve Franko Kovacevic takip ediyor.

Karadeniz ekibinin Rayo Vallecano ile rövanş karşılaşmasında Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse'nin takımlarının en önemli kozları olması bekleniyor.

Suat Çakır: "Samsunspor'un olduğu her yerde umut vardır"

Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, AA muhabirine, Rayo Vallecano'ya ilk karşılaşmada 3-1 yenildiklerini hatırlattı.

Rakip takımın gollerinin kendi hatalarından kaynaklandığını belirten Çakır, "Çok kötü oynamadığımız ama 3-1 kaybettiğimiz bir maç oldu. Samsunspor'un olduğu her yerde umut vardır. Biz o umut ve heyecanla Rayo Vallecano maçına hazırlanıyoruz. Turu geçecek sonucu elde etmek için tüm gayreti göstereceğiz. Oradan iyi sonuçla döneceğimizi düşünüyorum." dedi.

Çakır, sakatlığı nedeniyle Olivier Ntcham'ın Rayo Vallecano maçında olmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Afonso Sousa idmanlarına devam ediyor ancak bu karşılaşmada o da olmayacak. Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin maç eksiği var ama mutlaka süre alacaktırlar diye düşünüyorum. Cherif Ndiaye'nin durumu ise maç günü belli olacak. Onun da hafif bir sakatlığı bulunuyor. Her ne olursa olsun kadromuz yeterli. İnşallah elimizdeki oyuncularla iyi bir skor alacağız. Bu yıl Samsunspor tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyoruz Avrupa'da. Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Son 28 günde 9'uncu karşılaşmamıza çıkacağız. Futbolcularımız üzerinde büyük bir yorgunluk var ancak hayalimiz son 8 içine girmek. Bunu gerçekleştirmek için tüm gayreti göstereceğiz."

Kaynak: AA

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor Şanlıurfa turizmde yeni rekor bekliyor
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
11:04
Arne Slot’a kovulmamak için son bir şansı
Arne Slot'a kovulmamak için son bir şansı
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
09:53
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
09:31
ABD tek başına harekete geçti Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
