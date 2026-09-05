Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
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Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor deplasmanında galibiyet arıyor

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor, yarın saat 20.00'de Kocaelispor'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, 4 puanla 10. sırada yer alırken sakatlıkları bulunan Assoumou, Tavsan ve Coulibaly kadroda olmayacak, Mouandilmadji'nin durumu maç saatinde netleşecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Çoşkunses yönetecek.

Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, sonraki müsabakasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendi. Sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen kırmızı-beyazlı takım, topladığı 4 puanla ligin dördüncü haftasına averajla 10. sırada girdi.

Karadeniz ekibinde Jaures Assoumou, Elayis Tavsan, Tanguy Coulibaly sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken sakatlığı yeni geçen Marius Mouandilmadji'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Kocaelispor, Samsunspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Süper Lig'de yarın Kocaelispor deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika

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