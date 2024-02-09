Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol Transferle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Samsunspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde devam ediyor. Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Gisdol, takımın son durumu hakkında bilgiler verdi.
İlk olarak Antalyaspor hazırlıklarına değinen Markus Gisdol, "Antalyaspor'un son maçlarını izledim ve izlediğimde iyi bir takım olduklarını, bireysel anlamda kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve taktiksel anlamda da iyi bir takım olduklarını gördüm. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. En iyi şekilde onların karşısına çıkacağız" dedi.
"ARA TRANSFER DÖNEMİNDE OYUNCU ALMAK VE SATMAK ZOR OLUYOR"
Ara transfer döneminde oyuncu almanın ve satmanın zor olduğunu belirten Gisdol, "Özellikle ara transfer döneminde transfer yapmak zor. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de aynı şekilde öyle düşünüyoruz. Biz kendimiz bu transfer süreci başladığında bir liste belirledik ve gerekli pozisyonlara ne tür takviyeler yapmamız gerektiğini gerektiği hakkında konuştuk. Tabii bu durumun gerek Fuat Çapa için gerek başkanımız için zor olduğunu biliyorum. Böyle bir dönemde oyuncu satmak ve oyuncu almanın zor olduğunu biliyorum. Benito Raman'ı aldık. Raman, bize katıldığı için mutluyum. Tabii bugün transferin son günü. Belki son bir tane daha transfer yapabiliriz ama şuna da unutmayalım, biz bu kadro ile elimizde bulunan kadroyla 25 puan topladık. Tabii ki kadromuza kaliteli oyuncular almak, yeni transferler gerçekleştirmek istiyoruz. Bu da benim istediğim bir şey ama içinde bulunmuş olduğumuz durum sebebiyle de bu biraz zor" diye konuştu.
"BENİTO RAMAN'A ZAMAN VERİLMESİ GEREKİYOR"
Ara transfer döneminde Samsunspor'a gelen Benito Raman'ın zamana ihtiyacı olduğunu ifade eden Gisdol, "Kendisine çok fazla baskı yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir oyuncu yeni bir kültüre, yeni bir ülkeye, yeni bir takım grubuna geldiğinde yüzde 100 hazır olamıyor, hemen adapte olamıyor. Biraz zaman vermemiz gerekiyor kendisine. Bu değişiklikler her oyuncu için kolay olmuyor. Sonuçta yeni bir kültüre, ülkeye ve takıma alışma süreci var. Kendisine biraz zaman verdiğimizde o da burada gerek antrenman çalışmalarına gerekse de ikili ilişkilere alışması konusunda gerekli adımları atacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.
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