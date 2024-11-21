Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Alanyaspor ile Yeni Bir Seri Başlatmak İstiyoruz' - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Alanyaspor ile Yeni Bir Seri Başlatmak İstiyoruz'

Samsunspor Teknik Direktörü Reis: \'Alanyaspor ile Yeni Bir Seri Başlatmak İstiyoruz\'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor maçı öncesinde takımın hazırlıklarını ve hedeflerini anlattı. Kendi evlerinde oynayacakları bu maçın önemine vurgu yaptı.

21.11.2024 15:51  Güncelleme: 15:57
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SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor karşısında iyi bir sonuç alarak seriye başlamak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 13'ncü haftasında Alanyaspor ile karşılaşacakları maç hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Alanya yakın zamanda hoca değişikliğine gitti. Tam olarak nasıl bir oyun sergileyecekleri hakkında pek bir fikrimiz yok. Ama oyuncularını bildiğimiz için sahada neler yapabileceklerini biliyoruz. Bizde ona göre hazırlıklarımızı tamamladık. Bu maçı da kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyoruz" dedi.

'TAKIM TAMAMEN KONSANTRE OLMUŞ DURUMDA'

Samsunspor'un sakatlık durumu ve 13'ncü haftada oynayacakları Alanyaspor maçı hakkında konuşan Thomas Reis, "Celal'in ağrıları devam ettiği için biraz daha uzun sürdü sakatlığı. Umarım bir hafta içerisinde bizimle tekrardan antrenmanlara başlayabilir. Şu an bireysel anlamda antrenmanlarına devam ediyor. Gerisinde zaten bir sıkıntı yok. Bildiğiniz gibi Bennasser zaten kart cezalısı. İkinci milli aradan sonra Fenerbahçe'ye karşı aslında iyi bir oyun sergilemiştik. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Yüksek seviyede şiddetli antrenmanlar yapıyoruz. Takım tamamen konsantre olmuş durumda. Bizim için bu maçın önemi elbette ki büyük. Rakibimizin almış oldukları sonuçlar çok iyi olmasa da ofansif anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Bizim defansif anlamda çok iyi durmamız gerekiyor. Milli aradan sonra milli takımlarda oynayan oyuncularımız biraz erken geldiler. Bu da bizim işimize yaradı. Önceki milli takım arasında geç gelen oyuncularımız olmuştu. Bu milli arada erkenden gelen 3 tane oyuncumuz oldu. Tabii kolay da olmuyor. Umarım bu 2 karşılaşma bizim adımıza evde oynayacağımız için bir avantaj olur. Aslında biz deplasmanlarda da gayet iyi bir performans gösteren bir takımız ama sonuçta kendi evimizde taraftarımızın önünde oynayacağımız karşılaşma olacak. Elbette Alanya maçı biraz daha zor olacak" diye konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ KOŞU MESAFESİNE HENÜZ ULAŞMADIK'

Samsunspor'un saha performansı hakkında konuşan Reis, "Tabii oyunlara bakacak olursak yaklaşık olarak 51 dakika topun oyunda kalma süresi var. Bu da yeterli değil. O istemiş olduğumuz mesafelere ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Gol atmasını bilen bir takımız. Bu da bizim zaten fiziksel anlamda hazır olduğumuz anlamına gelir. Tabii problemlerden çok fazla bahsetmeyi seven bir insan değilim ama biz ikinci yarıda olduğu gibi birinci yarıları da güzel oynamaya çalışan, onu isteyen bir takımız. Tabii şimdiye kadar ne yazık ki o birinci yarılarda istediklerimizi göstermemiş olsak da antrenmanları o doğrultuda yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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