Samsunspor\'un 59. yıl dönümü kutlandı

Spor

Samsunspo Kulübü'nün 59'uncu yıl dönümü nedeniyle Anıt Park'a çelenk bırakıldı.

30 Haziran 1965 yılında kurulan Samsunspor'un 59'uncu yıl dönümü nedeniyle Anıt Park'ta tören düzenledi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti. Törene Samsunspor Başkan Vekili ve İcra Komitesi Üyesi Veysel Bilen, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İcra Komite Üyesi Suat Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri İlknur Damla Beytekin ve Serkan Albayrak, Kulüp Müdürü Metin Koçer katıldı. Çelenk sunma töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.