Samsunspor'un ardından Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Samsunspor'un ardından Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e yükseldi

21.05.2023 18:20

TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi. Karadeniz ekibi, bir yıllık aradan sonra yeniden Süper Lig'de.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Rizespor, sezonu ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi.

KARADENİZ EKİPLERİ DOĞRUDAN ÇIKTI

Çaykur Rizespor, Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu. 2 Karadeniz ekibi, TFF 1. Lig'den Play-Off oynamadan Süper Lig'e çıktı.

Son Dakika: Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi

HASRET UZUN SÜRMEDİ

Bülent Korkmaz'ın hocalığını yaptığı Çaykur Rizespor, 1 sezonluk aranın ardından yeniden Spor Toto Süper Lig'e geri döndü.

Son Dakika: Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi

BÜYÜK COŞKU

Altınordu maçı biter bitmez taraftarlar sahaya akın etti. Futbolcular ve taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin coşkusunu birlikte yaşadı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: 2 takıma da süper ligde başarılar Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
  • Uğur Türkiye: Merhaba süper lig Rizem benim stat cok güzeldi her zaman her yerde en büyük rize ???? Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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Samsunspor, Karadeniz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'un ardından Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunspor'un ardından Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
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