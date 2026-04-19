Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor'un Hakettiği Galibiyet

19.04.2026 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fuat Çapa, Beşiktaş galibiyetini tebrik etti ve taraftar desteğine vurguda bulundu.

Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çapa, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş galibiyetinden ötürü oyuncularını tebrik etti.

Taraftarların maç boyunca takımlarına inanılmaz destek verdiğini aktaran Çapa, "İlk devre iki taraf da dengeli oynadı. Çok fazla risk almadı ama ikinci devre oynamış olduğumuz oyun, taktiksel anlamda inanılmaz öz güven ve istekli bir oyundu. İkinci devrede gollerin ilk dakikalarda gelmesi öz güveni de artırmış oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun." diye konuştu.

Çapa, sakat oyuncuların takıma katılması ile birlikte daha da güçlendiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sezon başında lige iyi başlayıp sonrasında oyuncularımız sakatlık sorunu ile karşı karşıya kaldı. Uzun bir süreç yaşadık. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi ile birlikte alternatifi çok bir kadromuz oldu. Bu sayede göze hoş gelen bir oyunu sergilemiş oluyoruz. Bundan dolayı ayrıca mutlu olduğumu da söyleyebilirim."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 20:57:35. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.