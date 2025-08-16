Samsunspor\'un Yabancı Oyuncu Atağı

Transfer yasağı sona eren Samsunspor, dış transferde imza attığı 10 futbolcunun tamamını yabancılardan seçti. Böylece kırmızı-beyazlı ekipte yabancı oyuncu sayısı 16'ya yükseldi.

FIFA'nın verdiği 2 dönemlik transfer yasağının bu yaz sona ermesiyle birlikte Samsunspor hem iç hem dış transferde hareketli günler geçiriyor. Kırmızı-beyazlılar dış transferde Albert Posiadala, Antony Musaba, Antoine Makoumbou, Ebrima Ceesay, Efosu Omorowa, Leroy Atoen, Joe Mendes, Logi Tomasson, Toni Borevkovic ve Afonso Sousa ile sözleşme imzaladı. Bu transferlerden Omorowa kiralık gönderilirken, Ceesay ve Atoen akademi kadrosuna dahil edildi.

Yabancı kontenjanı doldu

Süper Lig'de bu sezon uygulanacak 12+2 yabancı kuralı kapsamında Samsunspor'un kotası doldu. Mevcut kadroda yer alan Arbnor Muja, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Lubo Satka, Marius Mouandilmadji, Nany Dimata ve Rick van Drongelen'in yanı sıra yeni transferlerle birlikte toplam yabancı oyuncu sayısı 16'ya ulaştı.

Kırmızı-beyazlı ekip iç transferde de Zeki Yavru, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Rick van Drongelen, Okan Kocuk, Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç ve Celil Yüksel'in sözleşmelerini uzattı.

Kadro değeri 50 milyon euroya dayandı

Yeni transferlerle güçlenen Samsunspor'un kadro değeri de hızla yükseldi. Holse, Dimata, Marius ve Drongelen gibi isimlere Sousa, Borevkovic, Makoumbou ve Mendes'in katılmasıyla kırmızı-beyazlıların güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euroya ulaştı. Bu rakamla Samsunspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in ardından ligin en değerli 6. kadrosuna sahip oldu.

Yabancı kontenjanı dolan Samsunspor'un bundan sonraki süreçte yerli oyunculara yöneleceği öğrenildi. - SAMSUN