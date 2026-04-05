Samsunspor ve Konyaspor 2-2 Berabere Kaldı

05.04.2026 17:49
Samsunspor, Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak, oynadığı performansa rağmen galibiyeti kaçırdı.

SÜPER Lig'in 28'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut karşılaşmayı değerlendirdi.

Çok iyi maç çıkardıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Her zaman kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Performansta önemlidir. Bu galibiyeti taraftarımıza hediye etmek istedik ama başaramadık. İlk kontratak da golü yedik. Bizim gösterdiğimiz performansa baktığımızda iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Son dakikada kaçırdığımız penaltıya baktığımızda şanssız olduğumuzu söyleyebiliriz. Gösterdiğimiz performansa baktığımızda taraftarımızın mutlu olması gerekiyor. Ntcham, son penaltıyı gole çevirmişti. Buna mutlaka çözüm bulacağız" dedi.

'İLK 5 GERÇEKÇİ DEĞİL'

Ana hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu ifade eden Fink, "İlk 5 için çok fazla konuşmayı tercih eden biri değilim. Elbette bugün istediğimiz sonucu elde edemedik. Her maçı kazanmak istiyoruz ama bugün bunu gerçekleştiremedik. İlk 5'de olmak istiyorsak rakiplerimizin maç kaybedip bizim kazanmamız gerekiyor. Ana hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak ve oradan da Avrupa'ya gitmek. Kupayı kazanmak kolay olmayacaktır. İlk 5 hedefi sezonun geri kalan kısmı için gerçekçi değil diyebilirim" diye konuştu.

İLHAN PALUT: ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK

Çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirten TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Alt taraflar için mevcut tabloyu biliyorsunuz. Yani her puan inanılmaz değerli, önemli. Çok önemli bir karşılaşma oynadık. Çok önemli bir deplasmandı bizim için. Samsunspor takımı da ligin kalburüstü takımlarından bir tanesi. Dönem dönem Süper Lig'de istemediği periyotlar onlar da yaşadı. Fakat bu potansiyellerini değiştirmiyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ama rakibi önde baskıyla karşılamayı planlamıştık. Bunu gole kadar sürdürebildik. Gole kadar oyunumuzdan memnunum. Başa baş bir oyun vardı. Fakat golü yediğimiz dakikadan sonraki periyoda baktığınız zaman Samsunspor yüzde 77'lik bir top oynama oranına ulaştı. Gol attıktan sonra oyun planımızdan geri adım attık. Bu bizim için son derece kötü bir periyottu" ifadelerinde bulundu.

'GENEL ANLAMDA MÜCADELEDEN MEMNUNUM'

Mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Palut, "Soyunma odasında oyunculara 'ikinci yarı daha öne çıkalım, topa sahip olalım, kolay kaybetmeyelim' dedik. Bir 10 dakikada 2'nci yarı sürdürebildik. Ondan sonra doğruyu söylemek gerekirse stoperiyle, bekleriyle, oyunu domine eden, golü arayan bir Samsunspor takımı gördük ve gerçekten basit hataları az yaptılar. Belki biz yeteri kadar rahatsız etmemiş olabiliriz. Maçın geneline baktığınız zaman, gol beklentileri birbirine yakın gibi görünüyor ama dürüstlükle kabul etmek lazım ki Samsunspor'un daha dominant olduğu bir oyun izledik. Ben genel manada mücadelemizden memnunum. Memnun olmadığım periyotlar var. Ama genel olarak mücadeleden memnunum. Bugün alınan bir puanda genel olarak oyuna baktığınız zaman bizim için bir kazanç olarak görülmeli" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

