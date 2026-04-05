Samsunspor ve Konyaspor Berabere Kaldı
05.04.2026 17:09
05.04.2026 17:09
Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'deki mücadelesine devam etti.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Murat Şener, Gökmen Baltacı

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Mendes), Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül, Coulibaly (Dk. 73 Tavsan), Yalçın Kayan (Dk. 85 Nctham), Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 85 Ndiaye), Holse, Mouandilmadji

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic (Dk. 76 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 87 Uğurcan Yazğılı), Bardhi (Dk. 86 Jinho Jo), Olaigbe (Dk. 61 Gonçalves), Muleka (Dk. 61 Kramer)

GOLLER: Dk. 43 ve Dk. 72 Holse (Samsunspor), Dk. 23 Bardhi (P), Dk. 79 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Nagalo (TÜMOSAN Konyaspor)

SARI KARTLAR: Emre Kılınç (Samsunspor), Bardhi, Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor)

Süper Lig'in 28'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Andzouana'nın ceza sahasına yaptığı ortada Van Drongelen'in ters vuruşunda top az farkla yandan kornere çıktı.

15'inci dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

23'üncü dakikada Konyaspor'un kazandığı penaltı ataşını Bardhi kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

35'inci dakikada Soner Gönül'ün ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Coulibaly'nin vuruşunda kaleci Bahadır topu güçlükle kontrol etti.

43'üncü dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası dışından Holse'nin vuruşunda defansa da çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

51'inci dakikada Makoumbou'nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.

56'ncı dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Coulibaly'nin kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

66'ncı dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla buluşan Kramer, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu defans ayak koyarak son anda engelledi.

72'nci dakikada Van Drongelen'in ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Holse'nin vuruşunda meşin yuvarlar ağlarla buluştu: 2-1.

79'uncu dakikada Deniz Türüç'ün yerden ceza sahasına gönderdiği top Soner Gönül'e çarparak kaleci Okan'ı yanılttı. Kale çizgisi önünde kalan topu Kramer ağlarla buluşturdu: 2-2.

84'üncü dakikada Kramer'in ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Bardhi'nin vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

90+2'nci dakikada Samsunspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Bahadır topu kurtardı.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
