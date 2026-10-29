Samsunsporlu oyuncular, Başakşehir maçı öncesi antrenmanda Türk bayrağı açtı - Son Dakika
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Samsunsporlu oyuncular, Başakşehir maçı öncesi antrenmanda Türk bayrağı açtı

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Samsunsporlu oyuncular, Başakşehir maçı öncesi antrenmanda Türk bayrağı açtı
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Samsunspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Nuri Asan Tesisleri'nde Bjelica yönetiminde antrenmanla hazırlığını sürdüren oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türk bayrağı açtı.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samsunspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda İstanbul Başakşehir FK'nın konuğu olacak. Kırmızı-beyazlılar, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve topla ısınma hareketleriyle başladı. Kısa ve uzun pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel varyasyonlara yönelik çalışmaların ardından sona erdi.

Antrenman öncesi kırmızı-beyazlı oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açarak Cumhuriyetin 103'üncü yılını kutladı.

Samsunspor, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıBaşakşehirSamsunsporNuri AsanPazarSporSon Dakika

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