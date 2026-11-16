Samsunsporlu Samed Onur, Galatasaray deplasmanında en iyi performansı hedefliyor

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Samed Onur, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maçta en iyi performanslarını sergilemek istediklerini söyledi.

Samed Onur, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli ara öncesi oynadıkları son maçı kazandıkları için mutlu olduklarını, arayı taktiksel anlamda değerlendirdiklerini dile getirdi.

Ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının Samsunspor için önemli bir karşılaşma olacağını belirten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp en iyi şekilde göstereceğiz. Samsunspor camiasına layık şekilde iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum." dedi.

Müsabakanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağına işaret eden Samed, "RAMS Park'ta oynamak güzel. Atmosferi farklı. Her futbolcunun oynamak istediği bir zemin. Maalesef öyle olmayacak. Bizim için fark etmez. Neresi olursa olsun biz de en iyi futbolu sahada göstermek istiyoruz. Öyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bireysel olarak elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen Samed Onur, "Ne kadar süre alabilirsem almaya, oynamaya, elimden gelenin fazlasını yapmaya, tabii inşallah artık gol ve asistler de yapmaya çalışacağım. Kazanmak gerek, en önemlisi bu. Ne kadar iyi oynarsam oynayayım, kazanamazsak en son mutsuz oluyoruz. Kazanmak istiyoruz." diye konuştu.