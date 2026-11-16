Samsunsporlu Samed Onur, Galatasaray deplasmanında en iyi performansı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsunsporlu Samed Onur, Galatasaray deplasmanında en iyi performansı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunsporlu Samed Onur, Galatasaray deplasmanında en iyi performansı hedefliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Samsunsporlu Samed Onur, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçta en iyi performansı göstermek istediklerini söyledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma öncesi Onur, kazanmanın en önemli hedef olduğunu belirtti.

Samsunspor'un orta saha oyuncusu Samed Onur, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maçta en iyi performanslarını sergilemek istediklerini söyledi.

Samed Onur, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli ara öncesi oynadıkları son maçı kazandıkları için mutlu olduklarını, arayı taktiksel anlamda değerlendirdiklerini dile getirdi.

Ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının Samsunspor için önemli bir karşılaşma olacağını belirten 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp en iyi şekilde göstereceğiz. Samsunspor camiasına layık şekilde iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum." dedi.

Müsabakanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağına işaret eden Samed, "RAMS Park'ta oynamak güzel. Atmosferi farklı. Her futbolcunun oynamak istediği bir zemin. Maalesef öyle olmayacak. Bizim için fark etmez. Neresi olursa olsun biz de en iyi futbolu sahada göstermek istiyoruz. Öyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bireysel olarak elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen Samed Onur, "Ne kadar süre alabilirsem almaya, oynamaya, elimden gelenin fazlasını yapmaya, tabii inşallah artık gol ve asistler de yapmaya çalışacağım. Kazanmak gerek, en önemlisi bu. Ne kadar iyi oynarsam oynayayım, kazanamazsak en son mutsuz oluyoruz. Kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Fatih Terim StadıGalatasarayBaşakşehirFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı! 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı
Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
17:07
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Beyoğlu Belediye Başkanvekili, CHP’den istifa etti
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Beyoğlu Belediye Başkanvekili, CHP’den istifa etti
17:03
Emre Belözoğlu’ndan Greenwood’a özel talimat
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat
16:53
İşte emekliler için masadaki zam formülü EYT’lileri de yakından ilgilendiriyor
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 17:21:42. #7.12#
SON DAKİKA: Samsunsporlu Samed Onur, Galatasaray deplasmanında en iyi performansı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android