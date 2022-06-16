Sanayi esnafı 25 yıl sonra turnuvada ter döktü - Son Dakika
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Sanayi esnafı 25 yıl sonra turnuvada ter döktü

16.06.2022 17:15
Sanayi esnafı 25 yıl sonra turnuvada ter döktü

Eyyübiye Belediyesi tarafından desteklenen, Şanlıurfa Zirai Aletler ve Motorlu Vasıtalar Tamircileri Esnaf Odası'nın organize ettiği futbol turnuvası düzenlenen final maçıyla tamamlandı.

Eyyübiye Belediyesi tarafından desteklenen, Şanlıurfa Zirai Aletler ve Motorlu Vasıtalar Tamircileri Esnaf Odası'nın organize ettiği futbol turnuvası düzenlenen final maçıyla tamamlandı. Turnuvanın son karşılaşmasında Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün de esnafla bir araya geldi.

Evren Küçük Sanayi Sitesi esnafından oluşan takımların on gün süren karşılaşmaları sonucu tamamlanan turnuvanın kapanış karşılaşmasına katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Zirai Aletler ve Motorlu Vasıtalar Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Halil Polat'ın böyle bir turnuva düzenlemek istediklerini beyan ederek destek istediğini anımsattı. Kendilerinin de bu tür faaliyetleri memnuniyetle karşıladığını dile getiren Başkan Kuş, "Turnuvayı düşünmesi ve organize etmesi nedeniyle Halil Polat kardeşime teşekkür ediyorum. Şunu da ifade etmek isterim, sadece Evren Sanayi Sitesi değil, gerek OSB gerek diğer sanayi bölgelerimiz veya sivil toplum kuruluşlarımızın yapmak istedikleri sportif faaliyetlere Eyyübiye Belediyesi olarak destek vereceğimizi belirtmek isterim. Çünkü spor sağlıktık, barıştır, kaynaşmadır. Bu şehrin de kaynaşmaya, birlik beraberliğe, sağlık ve sıhhate çok ihtiyacı var" diyerek, turnuvaya katılan sanayi esnafına teşekkür etti.

25 yıldır hiçbir aktivite olmamıştı

Evren Sanayi Sitesi'nde 25 yıldan bu yana hiçbir sportif aktivite olmadığını dile getiren Şanlıurfa Zirai Aletler ve Motorlu Vasıtalar Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Halil Polat da, göreve yeni geldiklerini ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un desteğiyle güzel bir turnuva yaptıklarını ifade etti. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla, takımların forma, su ve benzeri masraflarının karşılandığını belirten Polat, Başkan Kuş'a esnaf adına şükranlarını sundu.

Turnuvaya katılan esnaf takımları temsilcileri de Başkan Mehmet Kuş'a teşekkür ederek, turnuva sayesinde bugüne kadar tanışmadıkları esnafla tanıştıklarını, sporun yanında sosyal olarak da önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getirdi. - ŞANLIURFA

Sanayi esnafı 25 yıl sonra turnuvada ter döktü
Sanayi esnafı 25 yıl sonra turnuvada ter döktü
Sanayi esnafı 25 yıl sonra turnuvada ter döktü
Sanayi esnafı 25 yıl sonra turnuvada ter döktü

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Kaynak: İHA

Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sanayi esnafı 25 yıl sonra turnuvada ter döktü - Son Dakika

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