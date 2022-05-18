Sandıkçı'dan izcilere simit ve salep ikramı - Son Dakika
Üye Girişi

Sandıkçı'dan izcilere simit ve salep ikramı

18.05.2022 16:49
Sandıkçı'dan izcilere simit ve salep ikramı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun Doğu Park'ta kamp yapan izcilere simit ve salep ikram etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun Doğu Park'ta kamp yapan izcilere simit ve salep ikram etti.

Türkiye İzcilik Federasyonu ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dört gün boyunca sürdürülen 'Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı'nı ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, izcilerle birlikte kahvaltı yaptı.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"

Samsun Doğu Park'ta 14 farklı ilden 407 izcinin misafir edildiği kampı ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, kendisinin de gençlik döneminde izci kampına katıldığını belirterek, "Gençlerin bu heyecanına ortak olmak adına sabah kahvaltısında onlarla bir araya geldik. Onların böylesine anlamlı bir amaç için bir araya gelmesi hepimizi gururlandırdı. Farklı illerden gelen bu gençlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duymaktayız" dedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun da katıldığı ziyarette Canik Belediyesi'ne ait Gönül Sofrası aracı tüm izcilere salep ve simit ikramı yaptı.

Gençlerin pek çok kültürel ve sportif aktivite ile meşgul olduğu 'Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı' 19 Mayıs akşamına kadar devam edecek. - SAMSUN

Sandıkçı'dan izcilere simit ve salep ikramı
Sandıkçı'dan izcilere simit ve salep ikramı
Sandıkçı'dan izcilere simit ve salep ikramı
Sandıkçı'dan izcilere simit ve salep ikramı
YORUMLAR
500
Yardım tırı Türk bayraklarıyla karşılandı Yardım tırı Türk bayraklarıyla karşılandı Birgül Erken'den 19 Mayıs dalışı Birgül Erken'den 19 Mayıs dalışı
Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, gençlik, Samsun, Canik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sandıkçı'dan izcilere simit ve salep ikramı - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 16:59:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sandıkçı'dan izcilere simit ve salep ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement