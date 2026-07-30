Sandıklı’da Sokak Futbol Turnuvası’nın 8’incisi başladı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde geleneksel hale getirilen Sokak Futbol Turnuvası’nın 8’incisi başladı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geleneksel hale getirilen Sokak Futbol Turnuvası'nın 8'incisi başladı.
Sandıklı Spor Kulübü ile Sandıklı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuva, ilçedeki mahallelerde bulunan halı sahalarda gerçekleştiriliyor.
6 ile 14 yaş arasındaki 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda 30 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Çocukların spora yönlendirilmesi, birlik, beraberlik ve dostluk duygularının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen turnuva, ilçede büyük ilgi görüyor.
Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ile üstün performans sergileyen sporcular, Sandıklı'da düzenlenecek festival kapsamında ödüllendirilecek.
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