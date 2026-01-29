Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi voleybolda il şampiyonu oldu - Son Dakika
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi voleybolda il şampiyonu oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi voleybolda il şampiyonu oldu
29.01.2026 14:08  Güncelleme: 14:11
Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Voleybol Yerel Liginde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, B Takımı il birincisi, A Takımı ise ikinci oldu. B Takımının başarısı, bölge müsabakalarında Şanlıurfa'yı temsil etmeye hak kazandırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Voleybol Yerel Lig müsabakalarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önemli bir başarıya imza attı. Genç Erkekler Voleybol B Takımı il birincisi olurken, A Takımı ise ligi ikinci sırada tamamladı.

Mehmetçik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Büyükşehir Belediyesi A Takımı, Şanlıurfa Gençlik Spor'u 3-1 mağlup etti. B Takımı ise Şanlıurfa Yıldız Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek il şampiyonluğunu kazandı. B Takımı, elde ettiği bu başarıyla bölge müsabakalarında Şanlıurfa'yı temsil etmeye hak kazandı. Final maçlarının ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupası, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük tarafından takdim edildi. Genç Erkekler Voleybol B Takımı Antrenörü Prof. Dr. Yakup Aktaş, grup müsabakalarında da başarılı sonuçlar alarak Türkiye finallerine katılmayı hedeflediklerini belirtti.

Genç sporcular, spora ve gençliğe verdiği desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu, Şanlıurfa, Voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi voleybolda il şampiyonu oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi voleybolda il şampiyonu oldu - Son Dakika
