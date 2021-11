Şanlıurfa'da amatör spor kulüplerine destek

Her zaman genç sporcuların yanında yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte faaliyet gösteren 81 Amatör takım ve 15 bin sporcuya nakdi yardım yapıldı.

Şanlıurfa'da gençlerin spora teşvik edilmesi, yetenekli sporcuların alt yapısının oluşturulması ve genç yeteneklerin keşfedilip profesyonel alanda spor aktivitelerine hazırlanmaları için her zaman gençlerin yanında yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte faaliyet gösteren 81 Amatör takım ve 15 bin sporcuya nakdi yardımda bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan nakdi yardım çekleri Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen törenle amatör kulüp yöneticileri ile sporculara verildi. Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Bakkallar ve Bayiler odası Başkanı Mehmet Altun, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şube Başkanı Adnan Yükselir, Amatör Kulüp yöneticileri ile sporcular katıldı. Beyazgül, "Gençlerimiz için hiçbir şeyi esirgemedik Şanlıurfaspor göreve geldiğimizde düşecek deniliyordu. Desteklerle daha iyi duruma getirdik ve şuan birinci lige çıkmak için mücadele ediyorlar. Genç sporcularımızın çok çalışması gerekiyor. Antrenörlerinden gerekli bilgi ve birikimleri alacaklar ve bizler de her zaman yanlarında olacağız yeter ki onlar başarı göstersinler" ifadelerine yer verdi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şanlıurfa Şube Başkanı Adnan Yükselir, ise gençliğe ve spora her zaman destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve katılımcılar tarafından 81 Amatör takım yöneticisi ile 15 bin sporcuya nakdi yardım çekleri verildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. - ŞANLIURFA