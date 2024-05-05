Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu Ömer Toydemir Milli Takım Kampına Davet Edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu Ömer Toydemir Milli Takım Kampına Davet Edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu Ömer Toydemir Milli Takım Kampına Davet Edildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 yaşındaki Ömer Toydemir, milli takım kampına davet edilmenin gururunu yaşıyor. 3 yıl önce tavsiye üzerine başladığı bu sporda hızlı bir gelişme gösteren Toydemir, milli takım kampında seçilerek milli formayı giymek istiyor. Antrenörü de başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, milli takımda da başarılı olacağına inandığını söyledi.

05.05.2024 11:13
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 16 yaşındaki Ömer Toydemir, milli takım kampına davet edilmenin gururunu yaşıyor.

Tanıştığı engelli basketbolcunun tavsiyesiyle bu spora 3 yıl önce başlayan Toydemir, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da mücadele ediyor.

Genç sporcu, kısa sürede takımda önemli başarı yakalayarak milli takım kampına adaylık bileti aldı.

Toydemir, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 6-13 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek kampta Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Milli Takıma seçilerek milli formayı giymek istiyor.

Ömer Toydemir, AA muhabirine, 3 yıl önce başladığı basketbolda Süper Lig'de mücadele ettiğini söyledi.

Takımına önemli katkılarının olduğunu anlatan Toydemir, "Takıma elimden gelen katkıyı sağladığıma inanıyorum. İleri senelerde de inşallah daha iyi sonuçlar alacağız." dedi.

Hedefinin milli takıma seçilerek daha iyi başarılara imza atmak olduğunu dile getiren Toydemir, "Milli takıma davet edilmek çok heyecan verici bir duygu. Bu duyguyu yaşadığım için de çok mutluyum. Hedefim ise milli takımda genç milliye seçilmek. Avrupa ülkelerinde bayrağımı temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Antrenör: "Başarılı bir sporcu"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım da iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Her yıl genç milli takma sporcu göndermeyi başardıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Genç takımımızın şu anda genç sporcusu Ömer kardeşimiz hızlı gelişme sağlayan bir sporcu. Bu hızlı gelişme neticesinde milli takım antrenörlerinin de gözüne girdi. Şu anda ümitliyiz. Ömer'e de şu anda bireysel antrenmanlar yaptırıyoruz. Milli takım kampında seçilecek kabiliyete sahip bir sporcu. Başarılı bir sporcu. Milli takımda da başarılı olur. Burada da bayrağımızı inşallah göndere çekeceğini düşünüyorum. Bünyemizde yetişen sporcularımızı başarılı ve milli takımda gördükçe bizler seviniyoruz. İnşallah başarılı bir sonuç alır, milli takıma da seçilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesporlu Ömer Toydemir Milli Takım Kampına Davet Edildi - Son Dakika

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