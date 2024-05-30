Şanlıurfa'da bedensel engelli gençler okçulukta madalya kazanmak için çalışıyor - Son Dakika
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Spor

Şanlıurfa'da bedensel engelli gençler okçulukta madalya kazanmak için çalışıyor

Şanlıurfa\'da bedensel engelli gençler okçulukta madalya kazanmak için çalışıyor

Şanlıurfa'da 3 ay önce ok ve yayla tanışan 5 bedensel engelli genç, Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası ile Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde okçuluk kursuna katılan gençler, hırslı ve hevesli bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenör Tugay Karadağ, amacın Şanlıurfa ve Türkiye şampiyonalarında derece yapabilecek sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti. Engelli sporcular da hedeflerini temsil ettikleri Şanlıurfa'yı başarıyla temsil etmek olarak açıkladılar.

30.05.2024 11:06
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Şanlıurfa'da 3 ay önce ok ve yayla tanışan 5 bedensel engelli genç, Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası ile Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde çeşitli kurslara katılan 5 genç, merak duydukları okçuluk sporunu yapmak için ilgililer aracılığıyla girişimlerde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, antrenör Tugay Karadağ yönetiminde Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde 5 genç isim için okçuluk kursu başlattı.

"Normal bireylerden daha hevesli, daha hırslılar"

Tugay Karadağ, AA muhabirine, 2 yıl önce Adıyaman'dan kente tayin olduğunu ve bu süreçte okçuluk sporunun gelişimi için çalıştığını söyledi.

Bu süreçte sporculara ücretsiz kurslar verdiklerini ve 2 defa Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası'nı düzenlediklerini aktaran Karadağ, son olarak 5 gence de kurs vermeye başladığını dile getirdi.

Çalışmaların oldukça iyi gittiğini anlatan Karadağ, şunları kaydetti:

"Amacımız Şanlıurfa ve Türkiye şampiyonalarında derece yapabilecek sporcular yetiştirmek. Yaklaşık 3 ay önce 5 sporcuyla eğitimlerimize başladık. İnşallah Şanlıurfa ve Türkiye şampiyonalarına katılarak başarı sağlamayı amaçlıyoruz. 18 metreye kadar iyi işler çıkarmaya başladık. Engelli ve normal sporcular aynı malzemeyi kullansalar da engelli bireyler için daha meşakkatli bir spor. Buna rağmen normal bireylerden daha hevesli, daha hırslılar. İnşallah amacımız onların bu hırslarını kullanarak Türkiye şampiyonu çıkarmak."

Engelli sporcular kendilerine güveniyor

Sporculardan Mehmet Eske, okçuluğa çocukluğundan beri merakı olduğunu ancak imkanı olmadığı için deneyemediğini ifade etti.

Okçulukta gidebildiği kadar ileriye gitmek istediğini belirten Mehmet Eske, "Yaptığım araştırmalarda engellilere yönelik okçulukla ilgili bir kurs olmadığını öğrendim. Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım'ın girişimleri sayesinde yaklaşık 3 ay önce açılan kursa ben ve 4 arkadaşım başladık. Hepimiz hedefi olan ve başarılı olmak isteyen kişileriz. Memleketimiz Şanlıurfa'yı temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sibel Paf ise Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde okçuluk kursunun açıldığını öğrenince çok merak ettiğini ve katılmak istediğini belirterek, "Yaklaşık 3 aydır kursa devam ediyorum. Bu sporu çok sevdim ve epey de bir yol aldık. Yarışmalara katılarak başarılı olmak ve engellilerin de bir şeyleri başarabildiğini göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şanlıurfa'da bedensel engelli gençler okçulukta madalya kazanmak için çalışıyor - Son Dakika

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