Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor, oteller yüzde yüz doldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor, oteller yüzde yüz doldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Otellerin tamamen dolu olduğu kentte maç heyecanı sokaklara taşmaya başladı. Turizm hareketliliği yaşanan Şanlıurfa'da otobüs şirketlerinde de yoğunluk yaşanıyor. Kebap ustaları ve turizmciler ise maç için taraftarlara özel tavsiyelerde bulunuyor.

06.04.2024 23:12  Güncelleme: 23:14
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- Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor

Oteller yüzde yüz doldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi şehirde hareketlilik yaşanıyor. Otellerin yüzde yüz dolduğu kentte maç heyecanı sokaklara taşmaya başladı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da oynanacak Süper Kupa maçı, kentte turizm hareketliliğinin yaşanmasına neden oldu. Maç tarihinin belli olması ile hem bayramı hem de maç heyecanını Şanlıurfa'da yaşamak isteyenler bilet bulmakta zorlandı. Otobüs şirketlerinde de yoğunluklar yaşanıyor. Bayram tatili nedeniyle otellerde yaşanan yoğunluk, Süper Kupa maçı ile daha da arttı. Bölgede 8 bin yatak kapasitesi bulunan otellerin doluluk oranları yüzde yüzü buldu.

Turizmci Ercan Saygı, Galatasaray kafilesini otellerinde ağırlayacaklarını ifade ederek, kupa maçıyla ilgili günler öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladıklarını aktardı.

Kebap ustası Salih Akkuş, kente gelecek olan taraftara 'ciğer kebabı yemeden gitmeyin' tavsiyesinde bulundu. Çeşitli illerden Şanlıurfa'ya gelen taraftarlar ise maç için heyecanlı olduklarını belirterek, takımlarına başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor, oteller yüzde yüz doldu - Son Dakika

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