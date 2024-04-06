- Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı yaşanıyor
Oteller yüzde yüz doldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi şehirde hareketlilik yaşanıyor. Otellerin yüzde yüz dolduğu kentte maç heyecanı sokaklara taşmaya başladı.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da oynanacak Süper Kupa maçı, kentte turizm hareketliliğinin yaşanmasına neden oldu. Maç tarihinin belli olması ile hem bayramı hem de maç heyecanını Şanlıurfa'da yaşamak isteyenler bilet bulmakta zorlandı. Otobüs şirketlerinde de yoğunluklar yaşanıyor. Bayram tatili nedeniyle otellerde yaşanan yoğunluk, Süper Kupa maçı ile daha da arttı. Bölgede 8 bin yatak kapasitesi bulunan otellerin doluluk oranları yüzde yüzü buldu.
Turizmci Ercan Saygı, Galatasaray kafilesini otellerinde ağırlayacaklarını ifade ederek, kupa maçıyla ilgili günler öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladıklarını aktardı.
Kebap ustası Salih Akkuş, kente gelecek olan taraftara 'ciğer kebabı yemeden gitmeyin' tavsiyesinde bulundu. Çeşitli illerden Şanlıurfa'ya gelen taraftarlar ise maç için heyecanlı olduklarını belirterek, takımlarına başarılar diledi.
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın kritik olduğunu belirterek Sakaryaspor'u tebrik etti. Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, taraftarlarına destek çağrısında bulundu ve üst lige çıkmak istediklerini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, üst lige çıkmak için tek final oynamak istediklerini belirtti. Boluspor cephesinde ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, önlerindeki 5 maça odaklandıklarını ve play-off barajında kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.
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