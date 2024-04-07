Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı turizmi hareketlendirdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı turizmi hareketlendirdi

Şanlıurfa\'da Süper Kupa maçı turizmi hareketlendirdi

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı, Şanlıurfa'da turizm hareketliliğini artırdı. Taraftarlar, maç öncesinde Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmek için şehri ziyaret etti. Otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı ve uçak biletleri hızla tükendi.

07.04.2024 16:35  Güncelleme: 16:36
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Şanlıurfa'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı, kentte turizm hareketliliğini zirveye taşıdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan Süper Kupa maçı bugün saat 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkacağının açıklamasına rağmen Şanlıurfa sokakları, bu müsabakanın heyecanıyla dolup taştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve kültürel değerleriyle ünlü şehri Şanlıurfa'ya gelen taraftarlar, özellikle Balıklıgöl Platosu ile tarihi çarşılar bölgesinde yoğunluk oluşturdu.

Balıklıgöl'ü gezerek balıklara yem atan taraftarlar, Şanlıurfa'nın gezilip görülmesi gereken bir şehir olduğunu belirtti.

Öte yandan maç tarihinin belirlenmesiyle birlikte, Şanlıurfa'ya uçak biletleri hızla tükenirken, otobüs firmalarında da yoğunluk yaşandı. Bayram tatili nedeniyle otellerdeki yoğunluk, Süper Kupa maçıyla daha da arttı. Bölgedeki 8 bin yatak kapasitesine rağmen, otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfa'da Süper Kupa maçı turizmi hareketlendirdi - Son Dakika

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