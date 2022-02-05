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ŞANLIURFA - Toprak sahadan spor salonuna geçen "Güneşin Çocukları" milli takım için çalışıyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - Toprak sahadan spor salonuna geçen "Güneşin Çocukları" milli takım için çalışıyor

05.02.2022 11:02

Toprağa çizdikleri sahada hentbol oynarken Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle spor salonuna kavuşan Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Ligi takımlarından Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, milli takım hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Toprağa çizdikleri sahada hentbol oynarken Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle spor salonuna kavuşan Türkiye Hentbol Kadınlar 2. Ligi takımlarından Güneşin Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, milli takım hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da toprak sahada antrenman yaptıklarını anlatan konuşmasıyla dikkati çekip, büyük destek gören Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar sayesinde spor salonuna kavuşan Şanlıurfalı genç kızlar, antrenmanlarına devam ediyor.

Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden takımın oyuncusu kızlar, milli takıma çağrılmanın hayalini kuruyor.

Takım kaptanı Zeliha Nur Ercan, AA muhabirine, toprak sahada başladığı hentbol sporuna milli takımda devam etmek istediğini söyledi. Hentbol oynamaya çok sevdiğini anlatan Ercan, şöyle konuştu:

"Takımımız ligde daha yeni ama iyi mücadele ediyoruz. Sonuçlara takılmadan gelişimimizi göz önüne alıyoruz. Bunun yanında Elazığ'da yapılan lise bölge grup maçlarına da katıldık. Seviyemizi orada daha iyi gördük. Nitekim kendi yaş kategorimiz ile yaptığımız 3 maçtan 2'sini kazandık. Çok iyi takımlar var, onları da yendik. Arkadaşlarımız imkansızlıklara rağmen çok iyi işler çıkarıyor. İnanıyorum ki daha iyi yerlere geleceğiz. İlk hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. Bunun için arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor."

Oyuncu Merve Akpınar ise hedeflerinin milli takım formasıyla başarılara imza atma olduğunu belirterek "Geçen sefer gittiğimiz Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme şansı yakalayamadık. Bir kez daha gidip bu sefer Cumhurbaşkanımızı da ziyaret etmek istiyoruz. Hayallerimizi anlatmak istiyoruz" dedi.

Oyuncu Nurdan Yükkaldıran da 5 yıl önce hentbolla tanıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bayram hocamın katkılarıyla hentbolla tanıştım ve çok sevdim. Arkadaşlarımızla her şeye rağmen mücadele ediyoruz. Şu anda takımızı 2. Lig'de. Burada olmak da büyük bir başarı. Kentimizi temsil ettiğimiz için çok gururluyuz. İmkansızlıklara rağmen mücadeleye devam ediyoruz."

"Her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar"

Kulüp Başkanı ve hentbol antrenörü Bayram Kaplan ise toprak ve beton sahada yapılan antrenmanlarla başladıkları yolculukta önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Kentte hentbolun gelişimine katkı sağlayıp bu sporu sevdirmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı daha önce toprak sahada ardından beton sahada yetiştirerek bugünlere getirmenin gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımız 2. Lig'de iyi mücadele sergiliyor. Maçlarımız devam ediyor. Çocuklarımız her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Kızlarımızın azmi, bölgedeki gençlere de örnek oluyor. Genç kızlarımıza daha iyi imkanların verilmesi halinde takımız daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İmkanlarımız çok kısıtlı. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Kendimize ait salonun yapılmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki güzel imkanlarla kızlarımız önce şampiyon daha sonra da milli takım hayalini gerçekleştirecektir."

ŞANLIURFA - Toprak sahadan spor salonuna geçen Güneşin Çocukları milli takım için çalışıyor
ŞANLIURFA - Toprak sahadan spor salonuna geçen Güneşin Çocukları milli takım için çalışıyor
ŞANLIURFA - Toprak sahadan spor salonuna geçen Güneşin Çocukları milli takım için çalışıyor

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gençlik, Türkiye, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ŞANLIURFA - Toprak sahadan spor salonuna geçen 'Güneşin Çocukları' milli takım için çalışıyor - Son Dakika Spor


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