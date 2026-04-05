Şanlıurfa\'da Yüzme Yarışı Düzenlendi

Şanlıurfa'da 8 ilden sporcuların katılımıyla yüzme yarışması yapıldı.
11 Nisan Stadyumunda "Uluslararası Herkes İçin Yüzme" projesi kapsamında çocuklar, gençler ve büyükler kategorisinde yüzme yarışı düzenlendi.
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında uygulanması planlanan proje kapsamında Şanlıurfa'da 8 ilden sporcular kulaç attı.
Şanlıurfa'daki bölgesel elemede dereceye giren sporcular, 26 Nisan'da Konya'da düzenlenecek "Türkiye Şampiyonası" için mücadele hakkı kazandı.
Şanlıurfalı yüzücü Süleyman Hicri de Konya'da düzenlenecek olan şampiyonaya katılma başarısı gösterdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?