Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 11 Nisan Stadyumu\'ndaki Süper Kupa hazırlıklarını inceledi

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında 11 Nisan Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı 11 Nisan Stadyumunda hazırlıklar devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, protokol tribünlerinde düzenleme yapılan, koridor ve soyunma odalarında revizyona gidilen 11 Nisan Stadyumundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın Süper Kupa maçına en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirtti.

Stadyumdaki hazırlık çalışmalarının koordineli bir şekilde ilerlediğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Bizler bir kez daha bu güzel organizasyona tüm futbolseverleri davet ediyoruz. İlgili kurumlarımız çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Bizler de hazırlık aşamalarını birebir takip ederek gerekli her türlü desteği sağlıyoruz."