Şanlıurfalı engelli basketbolcular 2'de 2 yapmak istiyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, ligin 7'nci haftasında yarın ağırlayacağı KKTC TS Basketbol maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, geçen hafta Ceylanpınar Belediyesi karşısında galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

KKTC TS Basketbol karşısında galip gelerek 2'de 2 yapmak istediklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yarın 12.00'da kendi evimizde karşılaşacağımız KKTC TS Basketbol maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladık. İnşallah taraftarlarımızın da destekleriyle maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Son maçımızda kardeş takımımız Ceylanpınar Belediyesi karşısında çok iyi mücadele ederek galip gelmeyi başardık. Bu maçın anlam kazanabilmesi için yarın KKTC TS Basketbol maçından da galibiyetle ayrılmamız lazım. Oyuncularıma güveniyorum ve galip gelen taraf olacağımıza inanıyorum."