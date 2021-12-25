Şanlıurfalı engelli basketbolcularda galibiyet sevinci

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, ligin 7'nci haftasında evinde karşılaştığı KKTC TS Basketbol takımını 80-59 yendi.

Şanlıurfa ekibi, 11 Nisan salonunda oynanan maçta rakibini 80-59 mağlup ederek üst üste 2'nci maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, rakipleri karşısında galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sezona iyi başlayamadık ama son iki haftada aldığımız galibiyetler bizi umutlandırdı. Bugün maçta oyuncularımın iyi mücadelesi ve güzel oyunuyla rakibimizi farklı yenmeyi başardık. Bizi destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Rakibimizi de centilmence mücadelesinden dolayı tebrik ediyor bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Son iki haftada yakaladığımız galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz."