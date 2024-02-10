Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü\'ne 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
2. dakikada sol kanattan yerden yapılan ortada topla buluşan Mikail Okyar'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
18. dakikada Ümit Kurt'un ceza sahası dışında göğsü ile yumuşatarak vurduğu top yerden yerden sekerek kalecide kaldı.
25. dakikada ceza sahasına gönderilen topa yükselen Dembele'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
34. dakikada Marco Paixao ceza sahası ön çizgisinde düşürüldü. Serbest vuruş için topun başına geçen Balde'nin vuruşu barajı geçerek kalecide kaldı.
50. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Dembele'nin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.
57. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore'nin vuruşunda defanstan seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.
64. dakikada köşe vuruşu sonrası defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası dışında Tolga Ünlü'nün önünde kaldı. Tolga'nın sert vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
81. dakikada hızlı gelişen Keçiörengücü atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dembele'nin yerden pasında Camasra arka direkte topu filele gönderdi. 0-1
83. dakikada Landel'in vuruşunda top dışarı çıktı.
Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Samet Özkul
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Diogo Aleksis, Mboula, Adem Eren Kabak (Hüseyin Erkan dk. 73), İshak Çakmak, Landel (Amar Begiç dk. 86), Marco Paixao, Tolga Ünlü (Semih Karadeniz dk. 86), Harris (Dening dk. 17), Balde, Ümit Kurt (Barış Gök dk. 86)
Yedekler: Mehmet Emre Yar, Aydın Bağ, Cumali Bişi, Mehmet Yiğit, Yusuf Baturay
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Erkan İyibil dk. 68), Ariyibi (Camara dk. 68), Dembele (Görkem Bitin dk. 83), Jurgen Bardhi (Orhan Nahırcı dk. 87)
Selim Ilgaz (Traore dk. 47) Mikail Okyar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Şahverdi Çetin, Melih İnan, Bahadır Yıldırım, Ahmet Yazar
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Gol: Camara (dk. 81) ( Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dening (Şanlıurfaspor) Bardhi, Metin Uçar, Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü) - ŞANLIURFA
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