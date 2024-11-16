Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması yaptı.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor Boluspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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