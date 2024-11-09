Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği Maçı Yarın

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Bu sezon 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Şanlıurfa ekibi, 15 puanla 12'nci sırada yer alıyor.
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