Şanlıurfaspor Kongresi Ertelendi

Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 28 Eylül'e ertelendi.

Şanlıurfaspor Tesisleri'nde tüzük değişikliği, yönetim ve kurullarının seçimi ile şirketleşme için yönetim kuruluna yetki verilmesi amacıyla planlanan genel kurula delegelerden katılım olmadı.

Ertelenen olağanüstü kongre, 28 Eylül Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.