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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz Sakatlandı - Son Dakika
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz Sakatlandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da antrenmanda sakatlanan teknik direktör İrfan Buz'un ameliyat edileceği bildirildi. İrfan Buz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Şanlıurfaspor, ikinci yarının ilk maçında Altay ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz Sakatlandı
14.01.2024 - 15:13,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da antrenmanda sakatlanan teknik direktör İrfan Buz'un ameliyat edileceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İrfan Buz dün antrenmanda yaşadığı aşil tendonu kopması sebebiyle bugün ameliyat olacaktır. Kendisine 'geçmiş olsun' diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Şanlıurfaspor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Altay ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz Sakatlandı - Son Dakika
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