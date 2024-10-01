Şanlıurfaspor'un Galibiyet Hasreti 3 Maça Çıktı - Son Dakika
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Spor

Şanlıurfaspor'un Galibiyet Hasreti 3 Maça Çıktı

Şanlıurfaspor, Kocaelispor ile berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini 3 maça uzattı.

01.10.2024 12:16
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile golsüz berabere kalan Şanlıurfaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Ligin 4. haftasında sahasında oynadığı Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yenen Şanlıurfa temsilcisi, daha sonraki maçlarda galibiyete hasret kaldı.

Bu sezon oynadığı 7 maçın 2'sini kazanan sarı-yeşilli ekip, 4 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Şanlıurfaspor, bu sezonki ilk beraberliğini ise dün golsüz berabere kaldığı Kocaelispor maçında aldı.

Sarı-yeşilli ekip, bu periyotta kalesinde 13 gol gördü, 7 kez de rakip ağları havalandırdı.

Şanlıurfaspor, ligin 8. haftasında ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA

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