Şanlıurfaspor ve Çorum FK Berabere Kaldı - Son Dakika
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Şanlıurfaspor ve Çorum FK Berabere Kaldı

Şanlıurfaspor ve Çorum FK Berabere Kaldı

Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Karafırtınalar, 0-0 biten maçı değerlendirerek, sonuçtan memnun.

04.01.2025 17:18
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Maçın sonucu daha farklı da olabilirdi ama baktığınız zaman maçın hakkı beraberlik gibi de görünüyor." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutladı.

Takımın iyi mücadele ettiğini ifade eden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Maçın sonucu daha farklı da olabilirdi ama baktığınız zaman maçın hakkı beraberlik gibi de görünüyor. Geldiğimizden beri ilk defa dörtlü sisteme geçtik. Mecburiyetten bunu denedik, çünkü kenarda stoperimiz yoktu. Biz üçlü sisteme alıştığımız için içerideki maçlarda çok daha agresif oyunlar oynadık. Bugün istediğimiz o agresifliği sergileyemedik ama geldiğimizden beri ilk defa gol yemedik, bu da bizim adımıza sevindirici. Geçen sene bu takımın gol averajıyla ligde kaldığını düşünürsek, 1 puan bile çok değerli. Bu üç puan olabilir miydi? Evet. Onun üzüntüsünü yaşıyor muyuz? Evet. Ama bundan sonraki maçlar için daha çok birlikte olacağız. Devre arasını iyi geçirirsek, az oyuncu kaybedip yerine de istediğimiz doğru oyuncuları alabilirsek çok daha farklı şeyler olacak. Çünkü kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektim. Bugün berabere kaldık, yukarıyla aramızda bir puan var. Biz çok daha başarılı maçlar oynayacağız diye düşünüyorum."

Ahlatcı Çorum FK cephesi

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise maçta girilebilecek net pozisyonlara girdiklerini ama değerlendiremediklerini söyledi.

Sonraki maçlarda oyuncuların bu kadar cömert olmamalarını isteyen Özbalta, şunları kaydetti:

"Bazı haftalar gol kısırlığı yaşıyoruz. Özellikle son üç haftada girdiğimiz pozisyonlarda günümüzde değildik, bunu geliştirmemiz lazım. Ama öbür taraftan da oyuncuların mücadelesi ve istediklerimizi sahaya yansıtması açısından son derece memnunum. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarı Şanlıurfaspor da maça ortak olmak istedi. Maçın 90 dakikasına baktığınızda, girdiğimiz pozisyonları değerlendirdiğinizde 3 puanla bitirmemiz gereken bir karşılaşmaydı, o anlamda biraz üzücü oldu bizim için. İlk 7'deki o makasın, bandın içinden çıkmamak istiyoruz, orada kalmak istiyoruz. Sezon sonu bittiğinde o ilk 7'nin içinde tekrar geçen yıl yaşadığımız sevinci ve mutluluğu, Çorum halkına, bizleri sevenlere tekrar armağan etmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah yolumuz aydınlık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor ve Çorum FK Berabere Kaldı - Son Dakika

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