Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü: Bu takım ligde kalacaktır - Son Dakika
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Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü: Bu takım ligde kalacaktır

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü: Bu takım ligde kalacaktır

Şanlıurfaspor'un Yardımcı Antrenörü Fevzi Layiç, Tuzlaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımın ligde kalacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi. Layiç, oyuncuların büyük stres altında olduğunu ve taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

26.02.2024 23:09  Güncelleme: 23:13
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Şanlıurfaspor'un Yardımcı Antrenörü Fevzi Layiç, Tuzlaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu takım Allah'ın izniyle ligde kalacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü çok mücadele eden bir grubumuz var, çok isteyen bir grubumuz var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Şanlıurfaspor, kendi sahasında düşme potasındaki rakiplerinden Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor'un Yardımcı Antrenörü Fevzi Layiç, stresi yüksek bir maç oynadıklarını söyledi. Taraftarın geri pas veren oyuncularının yuhalandığını dile getiren Layiç, "Ligin boyunun çok kısaldığı bir dönemde artık özellikle alttaki takımları büyük mücadele verdiği ve altımızda görünmesine rağmen maçtan önce Kocaeli maçından daha zor bir maçın bizi beklediğini arkadaşlarımıza söyledik. Tabi stresi çok yüksek maçlar bunlar. Kendinizi kontrol etmek zorundasınız. Bazen maç kopuyor, gidiyor, geliyor. Burada hatalar da olabiliyor bazen. Özelikle tabii burada şöyle bir şey söylemek istiyorum, şahsım adına, hocamın adına aynı zamanda, biz Şanlıurfaspor için mücadele ediyoruz. Bu vefakar, cefakar taraftar için mücadele ediyoruz. Çocuklar çok büyük stres altında. Dolayısıyla 7'nci, 8'inci dakika biz onların çok büyük desteğini beklerken bir geri pasında maalesef oyuncularımız da yuhalanıyor. Biz çok zor bir süreç yürütmek durumundayız. Yani bu mücadele kolay bir mücadele değil. Oyuncularımız çok istekli, çok özverili ancak bizim morale ve desteğe ihtiyacımız var. Özellikle taraftarlarımızdan, bunu altını çizerek rica ediyoruz çünkü sahadaki çocuklar da insan, hepsinin canı var. Bunlar da etkileniyorlar. Bir yanlış pas verdiği zaman maalesef, tabii ki seyirciyi, de anlıyoruz, onlar da istiyorlar, destek veriyorlar ama burada pozitif olmak lazım. Biraz bu genç kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza destek vermemiz lazım. Ligin son düzlüğü artık, son 9, 10 maç oynayacağız. Bütün maçlar stresli, bütün maçlar çekişmeli geçiyor. Dolayısıyla taraftarımızdan özellikle bundan sonraki süreçte daha pozitif olmalarını rica ediyoruz. Bu takım Allah'ın izni ile ligde kalacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın çünkü çok mücadele eden bir grubumuz var, çok isteyen bir grubumuz var. Geçen hafta çok güzel bir galibiyet aldık ama bu hafta Kocaeli'nden, tekrar söylüyorum, kolay bir maç olmadığını biz biliyorduk. Bizim için daha kolay maçlar olacaktır deplasmanda da, iç sahada da ama böyle rakibiniz olan bir takımla da stresi yüksek, onlar da düşme tehlikesi içerisinde, onlar da bütün güçlerini ortaya koyan bir takım buluyorsunuz karşınızda" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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