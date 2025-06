Santarelli: Brezilya Şu An Bizden Daha İyi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli , " Brezilya şu an bizden daha iyi. Oyunculara zihinsel olarak daha hazır olmaları için zaman vermemiz gerekiyor. Bu sayede finallerde ve Dünya Kupası'nda daha iyi performans gösterebiliriz. Şu an bunu kabul etmemiz gerekiyor. Üzgünüm çünkü seyircilere güzel bir gün daha hediye etmek istiyordum. Taraftarlar açısından hayatımın en iyi maçı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasının son maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, oyunculardan Ebrar Karakurt ve Berka Buse Özden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Brezilya'nın şu an daha iyi durumda olduğunu belirten Daniele Santarelli, "Çok fazla oyuncuyu denedim çünkü oyuncularım en iyi seviyede değiller. Bu yüzden çok değişiklik yaptım. Bir oyuncu önce çok iyi oynayıp sonrasında tamamen kötüleşebiliyor. Brezilya şu an bizden daha iyi. Oyunculara zihinsel olarak daha hazır olmaları için zaman vermemiz gerekiyor. Bu sayede finallerde ve Dünya Kupası'nda daha iyi performans gösterebiliriz. Şu an bunu kabul etmemiz gerekiyor. Üzgünüm çünkü seyircilere güzel bir gün daha hediye etmek istiyordum. Taraftarlar açısından hayatımın en iyi maçı olduğunu söyleyebilirim. Daha önce hiç böyle bir atmosfer görmedim. Bazen iyi oynadık, bazı zamanlarsa çok kötüydük. Bu bizim için iyi bir ders oldu. Bu maçtan çok şey öğreneceğiz. Hollanda'da daha iyi olacağımızı düşünüyorum çünkü oyuncularımız dinlenecek. Oyuncu değişiklikleri yapmaya devam edeceğim. Hangi oyuncuların finalde mücadele etmeye hazır olduğunu görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ANA CRİSTİNA ŞU AN EN İYİ SEVİYEDE OYNUYOR'

Ana Cristina'nın performansına dikkat çeken ve Melissa Vargas ile Ebrar Karakurt'un şu an o seviyede olmadığını aktaran Santarelli, "Ana Cristina şu an en iyi seviyede oynuyor. Mükemmel oynadı. Birçok maçta 30 ve daha fazla sayıyla oynadığına şahit oldum. Vargas ve Ebrar şu an aynı seviyede değiller. Beklememiz gerekiyor. Daha iyisi olabiliriz. Bazı anlarda çok sinirlendim. Biliyorum ki bu maç temposunda oynamak kolay değil. İyi ve kötü anları olan bir maçtı, bazı oyuncular iyi günlerinde değillerdi. Umarım bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

EBRAR KARAKURT: VNL FİNALLERİ VE DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA FORMDA GİTMEK İSTİYORUZ

Mücadeleyi değerlendiren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bence ilk ve son set hariç sahada gerçekten iyi mücadele vardı. Brezilya'yı da tebrik ederim. İyi bir takımlar ve bunu gösterdiler. Bizden daha dirayetlilerdi. Birçok şeyi bizden daha iyi yaptılar. İlk set maça giremedik. İkinci ve üçüncü sette çok iyi mücadele ettik. Eğer 2-1 öne geçen taraf biz olabilseydik, maçın gidişatının çok farklı olacağını düşünüyorum. Bence üçüncü seti kaybettikten sonra motivasyon kaybı yaşadık. Dördüncü sette de zaten rakip rakip takım iyi oynadı ve biz de istediğim şeyleri gerçekleştiremedik. Yeni bir takımız. Bu takım daha 10 gündür beraber antrenman yapıyor. Önümüzde uzun yol var. Önemli olan VNL finalleri ve Dünya Şampiyonası. Birbirimizle uyumumuzu güçlendirip, daha çok çalışıp, inşallah VNL finalleri ve Dünya Şampiyonası'na formda gitmek istiyoruz. Destekleyemeye gelen taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok iyi atmosfer yaptılar. Biz istediğimiz gibi oynayamadık. Umarım takım halinde daha iyi oynayıp, daha güzel başarılar alırız" dedi.

Ebrar Karakurt sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Birkaç günlük iznimiz olacak. Daha sonrasında antrenmanlara başlayacağız. Kesinlikle Hollanda'ya daha hırslı gideceğimizi düşünüyorum. Orada da önemli maçlar var. Hollanda ayağından sonra finaller var. Final bizim için önemli. Bugün mağlup olduğumuzu için üzgünüz ama inşallah Hollanda'da 4'te 4 yapabiliriz. Finallerde de inşallah madalya ile bitirebiliriz."

BERKA BUSE ÖZDEN: SON SAYIYA KADAR SAVAŞTIK

Brezilya'nın çok güçlü bir rakip olduğuna dikkat çeken milli voleybolcu Berka Buse Özden, "Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Brezilya gerçekten güçlü bir ekipti. İstediğimiz gibi oynayamadık. Son sayıya kadar savaştık. Bu seyirci karşısında mağlup olduğumuz için üzgünüz" sözlerini sarf etti.