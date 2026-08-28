Santarelli: Hataları azaltmalıyız - Son Dakika
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Santarelli: Hataları azaltmalıyız

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-2 kaybın ardından Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Polonya mağlubiyetinin ardından, "Yolumuza daha pozitif bir şekilde devam etmek isterdim. Sonuç önemli ama daha her şey bitmedi. Artık fazla hata yapamayız" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya etkili başladıklarını vurgulayan Santarelli, "Bence iyi başladık. Takımda pozitif şeyler gördüm. İlk seti çok iyi geçirdik. Almanya maçındaki gibi iyi oynamıştık. Çok mutluydum. Sonra işler tersine döndü. Hücumda hatalar yaptık. Polonya gibi bir takıma karşı çok daha iyi oynamalısınız. Sonra gergin oynamaya başladık. 4'üncü sette geri döndük fakat 5'inci sette iyi değildik. Üzgünüm çünkü yolumuza daha pozitif bir şekilde devam etmek isterdim. Sonuç önemli ama daha her şey bitmedi. Rakibimiz şimdi Azerbaycan olacak. Artık fazla hata yapamayız. Bu organizasyonda mücadele etmeye devam etmek önemli" ifadelerini kullandı.

"Rakibimiz Azerbaycan'ı incelemem lazım"

Son 16 turundaki muhtemel rakipleri Azerbaycan ile yapacakları eşleşmeyi de değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, şu açıklamalarda bulundu:

"Rakibimiz Azerbaycan için çalışmam lazım. Uzman oyuncuları olduğunu biliyorum. Grup aşamasında sahalarında oynuyorlardı. Şimdi buraya gelecekler. Onları tamamen çalışmam lazım. Onları çalışmamıştım çünkü rakibimizin kim olacağını bilmiyordum. Aynı zamanda kendimize çalışmalıyız. Dünya üzerindeki bütün takımlara karşı oynayabilmeliyiz. Voleybol kalitemizi yüksek tutmalı ve dengeyi korumalıyız."

Kaynak: İHA

Daniele Santarelli, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Santarelli: Hataları azaltmalıyız - Son Dakika

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