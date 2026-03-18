Sara'dan Liverpool Maçı Öncesi Açıklamalar

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, Liverpool maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bir avantajımız var ama ayağımız yere basacak" dedi.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları son 16 turu rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Sara, "Buraya gelirken çok basit odağımız oldu, onlara karşı kazanmalıyız. Bir avantajımız var ama futbolda kendinizi kandırabilirsiniz, ayağımız yere basacak. Yarınki maça odaklanacağız ve umarım iyi bir sonuç alacağız" diye konuştu.

"Milli takıma çağrıldığım için çok mutluyum"

Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesiyle ilgili de Sara, "Brezilya Milli Takımı'na seçildim. Hayallerimi yaşıyorum. Konuştuğum ilk şeylerden biriydi hocamla. Galatasaray'a gelirken hocam bunun sözünü vermişti. Bence doğru bir seçim yaptım. Çok gurur duyuyorum burada olduğum için. Milli takıma çağrıldığım için çok mutluyum. Bu benim çocukluk hayalimdi. Bu çok motive ediyor ve daha fazla sorumluluk da katıyor bana. Umarım sahada bütün bu motivasyonu sergilerim. Oynamayı seviyorum. Hocamız hangi pozisyona koyarsa koysun ben oynarım, mutlu olurum. Bazen Torreira'ya topa daha çok dokunmak için yakın olmayı seviyorum. 10 numara oynarken de gol atabileceğim için mutluyum. Nerede olursa olsun oynamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL