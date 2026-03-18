Sara'dan Liverpool Maçı Öncesi Açıklamalar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gabriel Sara, Liverpool maçı öncesi avantajı olduğunu ama ayağının yere basması gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, Liverpool maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bir avantajımız var ama ayağımız yere basacak" dedi.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları son 16 turu rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Sara, "Buraya gelirken çok basit odağımız oldu, onlara karşı kazanmalıyız. Bir avantajımız var ama futbolda kendinizi kandırabilirsiniz, ayağımız yere basacak. Yarınki maça odaklanacağız ve umarım iyi bir sonuç alacağız" diye konuştu.

"Milli takıma çağrıldığım için çok mutluyum"

Brezilya Milli Takımı'na davet edilmesiyle ilgili de Sara, "Brezilya Milli Takımı'na seçildim. Hayallerimi yaşıyorum. Konuştuğum ilk şeylerden biriydi hocamla. Galatasaray'a gelirken hocam bunun sözünü vermişti. Bence doğru bir seçim yaptım. Çok gurur duyuyorum burada olduğum için. Milli takıma çağrıldığım için çok mutluyum. Bu benim çocukluk hayalimdi. Bu çok motive ediyor ve daha fazla sorumluluk da katıyor bana. Umarım sahada bütün bu motivasyonu sergilerim. Oynamayı seviyorum. Hocamız hangi pozisyona koyarsa koysun ben oynarım, mutlu olurum. Bazen Torreira'ya topa daha çok dokunmak için yakın olmayı seviyorum. 10 numara oynarken de gol atabileceğim için mutluyum. Nerede olursa olsun oynamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 02:19:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.