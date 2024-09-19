Sara Yenigün'den Başkan Tekin'e Teşekkür Ziyareti - Son Dakika
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Spor

Sara Yenigün'den Başkan Tekin'e Teşekkür Ziyareti

Sara Yenigün\'den Başkan Tekin\'e Teşekkür Ziyareti

Halterde Türkiye şampiyonu olan Sara Yenigün, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i ziyaret ederek verdiği destek için teşekkür etti. Tekin, spora verdikleri önemi vurgularken, gençler için desteklerinin süreceğini belirtti.

19.09.2024 11:40  Güncelleme: 11:44
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Konya'da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası Halter branşında Türkiye şampiyonu olan Seyhan Belediye spor Kulübünün milli sporcusu Sara Yenigün, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i ziyaret ederek desteğinden dolayı teşekkür etti.

Konya'da 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Halter branşında Türkiye şampiyonu olan Seyhan Belediyespor Kulübü sporcusu Sara Yenigün, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i ziyaret ederek spora ve sporcuya verdiği destek nedeni ile teşekkür etti. 'Sara ile gurur duyuyoruz' diyen Tekin, "Seyhan'ımızdan Türk sporuna başarılı gençler kazandırmak için imkanlar ölçüsünde desteğimizi esirgemeyeceğiz" dedi.

Seyhan Belediyesi olarak spora çok büyük bir önem verdiklerini söyleyen Başkan Oya Tekin, "Toplumsal birlikteliğimizin ve kültürümüzün gelişmesi, gençlerimizin başarılı olması, dünyaya entegre olması, çağdaş uluslar seviyesine ulaşılması gerekiyor. Ülkemizde, gençlerimizin maalesef eğitim alamadığı, önlerinin açılmadığı ve hayallerini gerçekleştiremediği bir durum ile karşı karşıyayız. Hem eğitimlerini alan hem de spor yapan gençlerimizi kutluyorum. Bunun için gençlerimizin yanında olup imkanlar dahilinde destek vermeliyiz. Sara kızımızın göstermiş olduğu başarı ile gurur duyduk. Avrupa şampiyonasından da altın madalya ile döneceğine inanıyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Tekin'e spora başlaması ve bugüne kadar elde etmiş olduğu başarılar hakkında bilgiler veren milli sporcu Sara Yenigün de, "Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin'e vermiş olduğu destek nedeni ile teşekkür ediyorum. Polonya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında da başarılı bir performans gösterip ülkemizi en iyi şekilde temsil edip altın madalya kazanmak istiyorum. Altın madalyayı da Belediye Başkanımıza armağan edeceğim" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Sara Yenigün'ün ziyaretinin ardından Seyhan Belediyespor Kulübü kadın atletizm takımı antrenör ve sporcuları ile bir araya geldi. Atletizm branşının da önemli bir spor olduğunu belirten Tekin, atletizm takımına da yeni sezonda başarı dileğinde bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sara Yenigün'den Başkan Tekin'e Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

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