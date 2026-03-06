Saran'dan Samsunspor Açıklaması - Son Dakika
Saran'dan Samsunspor Açıklaması

Saran\'dan Samsunspor Açıklaması
06.03.2026 22:06
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor maçında galibiyet beklediğini ifade etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de 8 Mart Pazar günü Samsunspor ile yapacakları maçta takımlarına güvendiğini ve mücadeleyi rahat kazanacaklarını inandığını söyledi.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde 1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından 17'ncisi düzenlenen Aydınlık Gelecek Ödülleri organizasyonuna, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, futbolculardan Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Yiğit Efe Demir, basketbol takımı oyuncusu Tarık Biberovic ile davetliler katıldı.

Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan başkan Sadettin Saran, bütün derneklerin Fenerbahçe için önemli olduğunu ve bazı derneklerin çok aktif çalıştığını dile getirdi.

ÜNİFEB'in Fenerbahçe'nin geleceğine dokunan yapı taşlarından olduğunu belirten Saran, "Üniversitelilere ve gençlere Fenerbahçe'yi sevdiren önemli bir dernek. Fenerbahçe için çok önemli. Burada olmaktan ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çok mutluyuz. Ödül vereceğiz, belki ben de bir ödül alırım." açıklamasını yaptı.

Ligde Samsunspor ile yapacakları maça değinen Saran, şöyle konuştu:

"Hafta sonu önemli bir maçımız var. Alacağız, şüpheniz olmasın. En ufacık sallantıda biraz fazla dağılıyoruz. Birlik ve beraberliği boşuna söylemiyoruz. Kaybedilen bir şey yok. Ben takıma sonuna kadar güveniyorum. Samsunspor'u da rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum. Ama biz bunu taraftarımız olmadan yapamayız. İnşallah bunu hep beraber atlatacağız."

Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da hastalığını atlattığını, bugünkü antrenmanda takımın başında yer aldığını sözlerine ekledi.

Tarık Biberovic: "Allah'a şükür çok iyi durumdayız"

Organizasyona katılan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncusu Tarık Biberovic de duygularını paylaştı.

ÜNİFEB'in ödül töreninde ilk kez yer aldığını belirten milli basketbolcu, "Sabırsızlıkla bekliyorum. En kısa sürede törene geçmek istiyorum. Taraftarlar gibi ben de heyecanlanıyorum." diye konuştu.

Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Monaco karşısında üst üste 9. galibiyetlerini anlatan Biberovic, "Allah'a şükür çok iyi durumdayız. İyi gidiyoruz, her gün gelişiyoruz. En önemli şey kazanmaktır ama her maça bir öncekinden daha iyi bir takım olarak giriyoruz. Bizim için en önemli şey bu. Sezona kötü başladık ama beraber kalabildik, takım olarak maçları kazanabildik. Bundan dolayı mutluyum." açıklamasını yaptı.

A Milli Basketbol Takımı'nın Sırbistan karşısında aldığı galibiyetleri de değerlendiren Biberovic, şunları söyledi:

"Ben büyük bir Fenerbahçeliyim ama milli takım için oynamak başka bir duygu. Bu pencereyi 2 galibiyetle kapattığımız için mutluyum. Bir sonraki elemeler için iyi bir pozisyon aldık. Sırbistan'a karşı oynamak kolay değil. Dünya üzerinde en iyi takımlar arasında yer alıyorlar. Takımımla gurur duyuyorum. İnşallah yazın da 2 galibiyet alıp, bu periyodu muhteşem şekilde bitireceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

