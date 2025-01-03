Sarayköy\'de U15-U17 Güreş Şampiyonası

Spor

U15-U17 Grekoromen İllerarası Güreş Şampiyonası 04 Ocak Cumartesi günü Sarayköy İlçe Spor Salonunda yapılacak. 11 kulüpten 190 sporcunun mindere çıkacağı şampiyonaya tüm sporseverler davet edildi.

2025 yılının Denizli'deki ilk sportif organizasyonunda güreşçiler Sarayköy'de buluşacak. 04 Ocak 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek yarışmalar Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılacak. Grekoromen Bölge Şampiyonası için Sarayköy'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. a İstanbul, Sakarya, Manisa, Muğla, Malatya, Aydın, Denizli illerinden ve Rusya Güreş Federasyonu'na bağlı bir kulüpten olmak üzere 11 kulüp, 190 sporcunun yarışmalara katılması bekleniyor.

"Ata sporumuz güreşte güzel bir turnuva olacak"

Denizli'de sporun gelişmesi ve organizasyon kültürünün her geçen gün artarak devam etmesi için çalıştıklarını ifade eden Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, ata sporumuz güreşte böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Sarayköy'de ikinci kez Bölgesel Güreş Şampiyonası'nı gerçekleştireceklerini söyleyen İlman, yarışmalara katılacak tüm sporculara başarılar diledi. - DENİZLİ