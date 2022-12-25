Torreira'nın hareketi Okan Buruk'u çıldırttı: Burada antrenman yapacak - Son Dakika
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Torreira'nın hareketi Okan Buruk'u çıldırttı: Burada antrenman yapacak

25.12.2022 23:39

Galatasaray'da sınırdaki Lucas Torreira, İstanbulspor maçında hakemin gösterdiği noktadan değil kendi istediği yerden oyundan çıkınca sarı kart gördü. Teknik Direktör Okan Buruk, cezalı duruma düşen Torreira'ya hararetli bir şekilde tepki gösterdi. Buruk, maçın ardından, "Cezalı duruma düşünce sinirlendim. Burada arkadaşlarıyla çalışacak. Sivas'a gelmeyecek" açıklamasını yaptı.

Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'in 15. haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray'da son dakikalarda hakemin gösterdiği noktadan oyundan çıkmayan Lucas Torreira, sarı kart gördü ve Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Okan Buruk, oyuncusuna tavrından dolayı tepki gösterdi.

ÇOK SİNİRLENDİ

Torreira'nın kartına sinirlenen Buruk, kenarda yıldız futbolcuyla tartıştı. Okan Buruk maçın ardından Torrreira ile yaşadıklarını anlattı.

"DAHA ÖNCE DE YAPTI"

Buruk, "Lucas Torreira sarı kart sınırında olduğu ve cezalı duruma düştüğü için sinirlendim. Daha önce bir tane daha böyle kolay sarı kart gördü. Hakem kenardan çıkmasını istedi, o ille ortadan çıkacağım dedi ve kart görüp cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen takımlar, oyuncular plan yapar, 'Bu maç kart göreyim' falan der ama bizim bu tür şeyimiz de yok. Cezalı duruma düştü. Cezalı, sakat olan hiçbir oyuncuyu bir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyorlar. Diğer arkadaşlarıyla antrenman yapacak" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Sık sık İtalya'ya transfer olmak istediğini açıklayan Torrreira, yaptığı hareketle Sarı-Kırmızılı taraftarları çıldırttı. Taraftarlar, cezalı Torreira'nın da takımla birlikte Sivas'a gitmesi gerektiğine dair yorumlar paylaştı.

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Son Dakika Spor Torreira'nın hareketi Okan Buruk'u çıldırttı: Burada antrenman yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torreira'nın hareketi Okan Buruk'u çıldırttı: Burada antrenman yapacak - Son Dakika
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